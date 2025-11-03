Onsemi en hausse après des résultats trimestriels optimistes

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

3 novembre - ** Les actions du fabricant de puces ON Semiconductor ON.O augmentent de 4,2 % à 52,20 $ avant le marché

** ON annonce un chiffre d'affaires de 1,55 milliard de dollars au troisième trimestre, dépassant l'estimation moyenne des analystes de 1,52 milliard de dollars, selon les données compilées par LSEG

** La société affiche un bénéfice par action ajusté de 63 cents pour le troisième trimestre, dépassant les attentes de 59 cents

** ON s'attend à ce que les revenus du 4e trimestre se situent entre 1,48 et 1,58 milliard de dollars; le BPA ajusté devrait se situer entre 57 et 67 cents, le point médian étant conforme aux attentes des analystes

** Jusqu'à la dernière clôture, l'action a chuté d'environ 21 % cette année