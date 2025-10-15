ONE EXPERIENCE : ONE EXPERIENCE lève avec succès 2,5 M EUR dans le cadre de l'émission d'Obligations remboursables en actions

Le 15 octobre 2025. ONE EXPERIENCE (ALEXP), 1 er groupe européen d'Hospitality hybride (événementiel, hôtellerie, co-living, flex-office), annonce le succès de son émission d'Obligations remboursables en actions (ORA) qui a permis de lever un montant de 2 515 200 € à travers l'émission de 4 192 ORA à un prix de souscription unitaire de 600 €.

Cette offre n'a pas donné lieu à l'établissement d'un prospectus soumis à l'approbation de l'AMF.

Edouard Masseau, Président-Directeur général de ONE EXPERIENCE commente :

« Nous tenons à remercier nos souscripteurs pour leur soutien et la confiance qu'ils témoignent dans l'avenir de notre Groupe. Cette opération nous permet de renforcer significativement notre force de frappe financière pour accélérer notre stratégie de Bitcoin Treasury Company tout en consolidant notre cœur de métier autour de la détention d'actifs immobiliers et leur exploitation. Nous sommes aujourd'hui convaincus de notre capacité à déployer avec succès cette nouvelle phase de création de valeur?dans les années à venir. »

Utilisation du produit de l'opération

La stratégie de ONE EXPERIENCE s'appuie sur deux leviers à fort potentiel : d'une part, le Bitcoin, actif numérique considéré par le Groupe comme une réserve de valeur émergente, et d'autre part, l'immobilier, pilier historique reconnu par sa résilience et sa capacité à générer des revenus récurrents. En combinant ces deux dimensions, innovation financière et ancrage patrimonial, ONE EXPERIENCE offre à ses actionnaires une double exposition à des moteurs de performance complémentaires, au service d'une croissance durable et créatrice de valeur.

Le produit de l'émission d'ORA va ainsi permettre à ONE EXPERIENCE de mettre en œuvre cette stratégie de long terme. Le produit de l'opération sera alloué de la manière suivante :

90% des fonds levés [1] seront consacrés à l'acquisition de Bitcoin, dans le cadre de la stratégie de Bitcoin Treasury Company . Cette démarche traduit l'orientation forte du Groupe vers l'intégration des actifs numériques comme pilier de sa stratégie financière à long terme, dans une logique de diversification et de création de valeur pour l'actionnaire ;

. Cette démarche traduit l'orientation forte du Groupe vers l'intégration des actifs numériques comme pilier de sa stratégie financière à long terme, dans une logique de diversification et de création de valeur pour l'actionnaire ; Le solde sera affecté au renforcement des fonds propres et au développement des activités historiques du Groupe , afin d'assurer la solidité opérationnelle de son modèle hybride.

Rappel des principales caractéristiques des ORA

Le prix de souscription unitaire des ORA était égal à 600 €.

La durée de l'emprunt obligataire est de 5 ans à compter de la date d'émission des ORA, soit le 17 octobre 2025. Ainsi, les ORA viendront à échéance le 17 octobre 2030 inclus.

Les ORA porteront intérêt à un taux fixe de 15% l'an, à compter de leur date d'émission jusqu'à leur échéance le 17 octobre 2030.

Les ORA porteront intérêts capitalisés à un taux annuel égal à 15 %. Le montant des intérêts capitalisés courus sur chaque ORA au titre de la période d'intérêt écoulée ne sera pas incorporé à la valeur nominale d'une ORA et, dès lors, ne portera pas lui-même intérêts. A la date d'échéance, 1 ORA donnera droit lors de son remboursement en actions, à un nombre d'actions ordinaires nouvelles correspondant au montant de la créance obligataire au moment du remboursement (montant nominal augmenté des intérêts capitalisés).

Sauf en cas de conversion préalable, les ORA émises feront l'objet d'un remboursement total, en une seule fois, à la date d'échéance des ORA le 17 octobre 2030 par la remise d'un nombre d'actions nouvelles.

A propos du groupe :

Fondé en 2017, ONE EXPERIENCE est un groupe d'« Hospitality » en France (sites évènementiels et touristiques, hôtels, espaces de co-working et co-living) qui intègre également des activités de production d'évènements de tout type pour une clientèle privée et professionnelle.

ONE EXPERIENCE est coté sur Euronext Growth Paris (ALEXP – Code ISIN : FR0013266772).

Contact ONE EXPERIENCE :

Edouard Masseau – Président Directeur Général – contact@one-experience.fr

Contact ACTUS finance et communication :

Guillaume Le Floch / Zineb Essafi – one-experience@actus.fr

Anne-Charlotte Dudicourt – Relation Presse – acdudicourt@actus.fr

Listing Sponsor :

Euroland Corporate – www.elcorp.com – 33 (1) 44 70 20 92

[1] Hors frais liés à l'émission.