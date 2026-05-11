ONE EXPERIENCE : ONE EXPERIENCE annonce la première opération de ONE HOSPITALITY ASSETS avec l'acquisition de deux hôtels Campanile et Première Classe

ONE EXPERIENCE (Euronext Growth Paris – ALEXP), groupe européen d' hospitality hybride, annonce la réalisation de la première opération de sa plateforme ONE HOSPITALITY ASSETS avec l'acquisition des murs et fonds de deux établissements hôteliers exploités sous les marques Campanile et Première Classe, propriétés de Louvre Hotels Group.

Cette opération est réalisée au sein de ONE HOSPITALITY ASSETS, en association avec David Dassin, fondateur du Groupe Dassin, et en partenariat avec Byron Gestion, filiale à 100% de Louvre Hotels Group, dirigée par Widiane Mendes.

Cette acquisition s'inscrit dans la continuité des récentes annonces concernant la création d'une plateforme dédiée à l'investissement hôtelier « murs & fonds ».

Une première opération structurante pour ONE HOSPITALITY ASSETS

Avec cette première acquisition, ONE EXPERIENCE concrétise le lancement opérationnel de ONE HOSPITALITY ASSETS, plateforme dédiée à l'investissement dans des actifs hôteliers sous enseigne, associant immobilier, exploitation et gestion opérationnelle.

Ces deux établissements acquis à Melun (77) ont une capacité d'accueil globale de 128 chambres, bénéficient d'un positionnement stratégique sur le marché hôtelier économique et midscale. ONE EXPERIENCE anticipe pour ces actifs un chiffre d'affaires global de l'ordre de 2 M€ et un EBITDA de l'ordre de 800 K€ sur une année pleine.

Une stratégie annoncée qui entre dans sa phase d'exécution

Engagé sur le marché opportun des actifs hôteliers « murs & fonds », le Groupe entend poursuivre le développement de ONE HOSPITALITY ASSETS avec une approche disciplinée et progressive, fondée sur :

des actifs tangibles générateurs d'activité,

des emplacements établis,

des partenariats opérationnels reconnus,

et une logique patrimoniale de long terme.

« Cette première acquisition marque une étape importante dans le déploiement de ONE HOSPITALITY ASSETS. Elle concrétise la stratégie annoncée ces derniers mois et constitue le premier actif d'une plateforme que nous avons vocation à développer dans la durée avec des partenaires reconnus. Nous souhaitons construire progressivement une lignée d'actifs hôteliers de qualité, dans une logique patrimoniale et de création de valeur de long terme. »

- Edouard Masseau, Président de ONE EXPERIENCE .

« Nous partageons avec ONE EXPERIENCE une vision de long terme de l'investissement hôtelier “murs & fonds”. Cette première opération à Melun illustre la capacité du partenariat à identifier et structurer des actifs cohérents avec une stratégie de développement progressive et disciplinée . » - David Dassin, Fondateur du Groupe Dassin.

« Nous sommes ravis de participer à cette opération structurante, qui illustre pleinement le rôle de Byron Gestion en tant que gestionnaire d'actifs pour le compte de tiers. Aux côtés de partenaires de premier plan, cette première acquisition marque une étape clé dans le déploiement d'une plateforme hôtelière ambitieuse, fondée sur des marques reconnues pour leur solidité et leur attractivité sur les segments économique et midscale. Ces enseignes, à la fois résilientes et adaptées aux évolutions de la demande, constituent un socle particulièrement pertinent pour une stratégie d'investissement durable. Cette opération illustre également notre capacité collective à structurer des projets cohérents, en nous appuyant sur des expertises complémentaires et une ambition commune de bâtir, dans la durée, un portefeuille hôtelier performant et pérenne » - Widiane Mendes, Directrice Générale de Byron Gestion.

A propos du groupe - https://groupe.one-experience.fr/

Fondé en 2017, ONE EXPERIENCE est un groupe d' hospitality en France (événementiel, hôtellerie, co-living, flex-office) développant un modèle hybride à la croisée de l'immobilier et des services. Le Groupe est coté sur Euronext Growth Paris (ALEXP – ISIN : FR0013266772).

Contact ONE EXPERIENCE : Edouard Masseau – Président directeur général – contact@one-experience.fr

Contact agence PCE : Ségolène de Saint Martin – sdestmartin@p-c-e.fr - 33 (1) 06 16 40 90 73

Listing Sponsor : Euroland Corporate – www.elcorp.com – 33 (1) 44 70 20 92