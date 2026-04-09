ONE EXPERIENCE : ONE EXPERIENCE annonce la création d'une filiale dédiée à l'acquisition " murs et fonds " d'hôtels sous enseigne, en association avec Groupe Dassin

ONE EXPERIENCE (Euronext Growth Paris – ALEXP), groupe européen d' hospitality hybride, se renforce dans l'investissement hôtelier avec la création d'une nouvelle filiale dédiée à l'acquisition et à la détention « murs & fonds » d'actifs hôteliers exploités sous enseigne.

Cette initiative s'inscrit dans la stratégie du Groupe visant à développer son exposition à des actifs tangibles, générateurs de revenus récurrents , et vient consolider son positionnement dans l'écosystème de l' hospitality .

Une classe d'actifs reconnue pour sa résilience

L'hôtellerie “murs & fonds” constitue une classe d'actifs historiquement recherchée pour ses caractéristiques :

Revenus récurrents et visibilité issus de l'exploitation combinée du foncier et du fonds de commerce

combinée du foncier et du fonds de commerce Ancrage dans des emplacements stratégiques à forte attractivité

à forte attractivité Capacité d'adaptation aux cycles économiques

aux cycles économiques Approche long terme fondée sur la valorisation progressive des actifs

Dans un environnement économique incertain, cette classe d'actifs se positionne avec une logique de stabilité et de gestion patrimoniale.

Une initiative menée en association avec Groupe Dassin, acteur référent de l'hôtellerie sous enseigne

ONE EXPERIENCE se développe dans l'hôtellerie « murs & fonds » en association avec Groupe Dassin, entreprise fondée il y a près de 20 ans par David Dassin .

Groupe Dassin déploie une plateforme d'exploitation significative qui compte aujourd'hui plus de 48 hôtels en France, représentant plus de 3 200 chambres, sous ses propres enseignes (Lemon Hôtels, Egg Hôtels) ainsi qu'en franchise sous les enseignes de groupes internationaux tels que Accor et Louvre Hotels Group .

L'expertise opérationnelle de Groupe Dassin constitue un atout clé pour identifier, structurer et exploiter des actifs hôteliers dans un objectif de création de valeur durable .

Par cette association, le groupe ONE EXPERIENCE se donne de nouvelles ambitions dans l'hôtellerie “murs & fonds”, tandis qu'il détient et exploite d'ores et déjà trois biens hôteliers en France. Il entend lancer un premier projet d'investissement via sa nouvelle filiale dès les prochains mois.

Poursuite du développement sur deux piliers d'activité complémentaires, avec des logiques d'investissement convergentes

ONE EXPERIENCE structure son développement sur deux piliers d'activité :

Les biens immobiliers exploités à travers des actifs hôteliers et d' hospitality ,

exploités à travers des actifs hôteliers et d' hospitality , Les actifs numériques, en particulier le Bitcoin, dans le cadre de sa stratégie financière de Bitcoin Treasury company.

Le Groupe indique notamment poursuivre ses réflexions sur d'éventuelles opérations financières complémentaires, dans le respect du cadre réglementaire applicable, afin de soutenir sa stratégie d'allocation. Dans ce contexte, il privilégie une approche disciplinée et de long terme.

ONE EXPERIENCE se concentre sur ces deux classes d'actifs, avec une vision claire par laquelle les logiques d'investissement convergent entre rareté et offre contrainte, inscription dans le temps long, logique patrimoniale et recherche de résilience dans des environnements économiques évolutifs. Le Groupe s'appuie sur ces axes structurants dans une stratégie globale de diversification et de gestion équilibrée de ses actifs .

« La création de cette filiale dédiée marque une étape structurante pour One Experience. L'hôtellerie “murs & fonds” offre une combinaison entre actifs réels, revenus d'exploitation et potentiel de valorisation. Parallèlement, nous poursuivons la structuration de notre stratégie autour de deux piliers complémentaires : l'immobilier et le Bitcoin, dans une approche de long terme, disciplinée et progressive. » - Edouard Masseau, Président de ONE EXPERIENCE.

« L'investissement en hôtellerie “murs & fonds” repose avant tout sur une connaissance fine de l'exploitation et des actifs. Cette expertise permet d'inscrire les projets dans la durée, avec une attention particulière portée à la qualité des emplacements et à la performance opérationnelle. Je suis heureux de m'associer à One Experience pour structurer et développer cette plateforme. » - David Dassin, fondateur du Groupe Dassin.

Agenda : les résultats annuels 2025 de One Experience seront publiés le 29 avril 2026, avant ouverture du marché.

A propos du groupe - https://groupe.one-experience.fr/

Fondé en 2017, ONE EXPERIENCE est un groupe d' hospitality en France (événementiel, hôtellerie, co-living, flex-office) développant un modèle hybride à la croisée de l'immobilier et des services. Le Groupe est coté sur Euronext Growth Paris (ALEXP – ISIN : FR0013266772).

Contact ONE EXPERIENCE : Edouard Masseau – Président directeur général – contact@one-experience.fr

Contact PCE : Ségolène de Saint Martin – sdestmartin@p-c-e.fr

Listing Sponsor : Euroland Corporate – www.elcorp.com – 33 (1) 44 70 20 92