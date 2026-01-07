"One Battle After Another" et "Sinners" en tête des nominations aux Hollywood's Actor Awards

La satire politique pleine d'action "One Battle After Another" et le conte de vampires débordant de musique blues "Sinners" figurent en tête de la liste des nominations dévoilée mercredi pour les Hollywood's Actor Awards, anciennement connus sous le nom de Screen Actors Guild Awards, un indicateur clé des films susceptibles de se diriger vers les Academy Awards.

Les deux films seront en compétition pour le prix SAG de la meilleure distribution cinématographique. Leurs concurrents sont le drame inspiré de Shakespeare "Hamnet", le film de ping-pong "Marty Supreme" et le film de science-fiction gothique "Frankenstein".

Les prix d'interprétation sont suivis de près, car les lauréats sont choisis par les membres du syndicat d'acteurs SAG-AFTRA, qui constituent le principal groupe de votants pour les Oscars, qui seront décernés en mars.

Parmi les acteurs nommés par le SAG figurent Leonardo DiCaprio pour son rôle de Bob dans "Une bataille après l'autre", Michael B. Jordan pour son double rôle des frères jumeaux Smoke et Stack Moore dans "Sinners", et Jessie Buckley pour son rôle d'Agnes Hathaway dans "Hamnet".

Dans les catégories TV du SAG, la série de comédie noire "The White Lotus" sera en compétition avec le drame médical "The Pitt" et le thriller psychologique "Severance".

Parallèlement, la comédie culinaire "The Bear" sera en compétition avec "The Studio", "Abbott Elementary" et "Hacks".

La série limitée "Adolescence", lauréate d'un Emmy, a également reçu plusieurs nominations.

La cérémonie de remise des prix a été rebaptisée en janvier 2025.

Les lauréats des prix d'interprétation seront annoncés le 1er mars lors d'une cérémonie qui sera diffusée en direct sur Netflix NFLX.O .

En 2025, les organisateurs des SAG awards ont annulé l'annonce en direct des nominations en raison des incendies de forêt à Los Angeles . Les nominations ont été annoncées en ligne à la place.

Le président de la SAG-AFTRA, Sean Astin, a reconnu l'impact des incendies avant le début des nominations de mercredi.

"Je tiens à souligner que c'est le premier anniversaire des incendies dévastateurs de Los Angeles", a-t-il déclaré.