Oncodesign poursuit sa croissance avec une forte augmentation de son chiffre d’affaires Service au 1er semestre 2022

• Chiffre d’affaires Groupe de 16,5 M€ principalement porté par la forte croissance organique du Service avec un CA externe à 16 M€ (+27%) et un carnet de commandes en hausse à 17,8 M€ (+14%)

• Produits et revenus d’exploitation stables à 18,8 M€

• Solide position de trésorerie de 23 M€ au 30 juin 2022

• Structuration du groupe : séparation des branches d’activités Service et Biotech/IA



Dijon, France, le 21 juillet 2022, à 18h00 – ONCODESIGN (ALONC – FR0011766229), groupe biopharmaceutique spécialisé en médecine de précision, annonce ses revenus et produits d’exploitation du 1er semestre 2022.