Oncodesign lance sa nouvelle offre de service DRIVE-MRT(TM) en partenariat avec Covalab, CheMatech et ABX-CRO

- Collaboration stratégique pour offrir à l'industrie pharmaceutique, une solution unique et intégrée de la découverte et développement de produits radiopharmaceutiques depuis la cible jusqu'à la phase clinique.

- Continuum complet de technologies innovantes avec l'accès aux expertises des partenaires pour un processus unique de Drug Discovery de théranostique



ONCODESIGN (FR0011766229 - ALONC), groupe biopharmaceutique spécialisé en médecine de précision, annonce aujourd'hui un accord de collaboration stratégique avec la société Covalab, spécialisée dans le développement et la production d'anticorps à façon, avec une bibliothèque unique de « nanobodies », CheMatech, leader européen de la conception, synthèse et fourniture d'agents chélateurs, et ABX-CRO, spécialisée dans le développement préclinique et clinique de radiopharmaceutiques en oncologie.