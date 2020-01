Oncodesign annonce une hausse de 33% de son chiffre d'affaire 2019 et l'atteinte de son objectif d'équilibre financier avec un an d'avance

Mise en place de sa nouvelle organisation avec la création de Business Units indépendantes



o Forte croissance du chiffre d'affaires de +33% à 26,7 M€ portée par le partenariat avec Servier concernant LRRK2 et le développement organique de l'activité Service

o Revenus d'exploitation en hausse de +18% à 38,7 M€ et atteinte de l'équilibre financier prévue avec un an d'avance sur les objectifs

o Solide position de trésorerie : 7 M€ contre 6,8 M€ en 2018, hors Crédit d'Impôt Recherche 2018, en attente de versement, à hauteur de 3,6 M€

o Distinction des activités Service et Biotech suite à la mise en place de Business Units indépendantes dès janvier 2020



Dijon, le 20 janvier 2020 à 18h30 CET - ONCODESIGN (ALONC - FR0011766229), groupe biopharmaceutique spécialisé en médecine de précision, annonce une forte croissance de son chiffre d'affaires, l'enregistrement attendu d'un résultat net 2019 positif et la mise en place de sa nouvelle organisation en Business Units (BU) : Service, Biotech et Intelligence Artificielle.