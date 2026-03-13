Once Upon a Farm tombe en dessous du prix d'introduction en bourse après la publication de son premier rapport

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13 mars - ** Les actions du vendeur d'aliments biologiques pour enfants Once Upon a Farm OFRM.N ont chuté de 12,7 % à 17,77 $ et sont passées pour la première fois sous le prix d'introduction en bourse vendredi, après la publication de son premier rapport en tant que société publique

** Les actions d'OFRM chutent de 22,6 % à 15,76 $ sur la séance ** L'entreprise basée à Berkeley, en Californie, cofondée par l'actrice Jennifer Garner, a fait ses débuts le 6 février après l'introduction en bourse au prix de 18 dollars ** OFRM a annoncé jeudi après la clôture des marchés que les ventes du 4ème trimestre avaient augmenté de 30% en glissement annuel pour atteindre 64 millions de dollars et que l'EBITDA ajusté s'élevait à 6,6 millions de dollars, se situant près des fourchettes hautes des prévisions qu'elle avait fournies dans le prospectus d'offre

** Pour 2026, la société prévoit des ventes de 302 à 310 millions de dollars, soit une croissance de 25 % à 29 %, et un Ebitda ajusté de 2 à 4 millions de dollars ** JP Morgan a maintenu sa note "surpondérée", déclarant dans une note publiée jeudi soir que bien que la marge brute du T4 (47,7 %) ait été juste en dessous des prévisions, elle pense que la pression à la baisse sur le titre après la clôture des marchés était plus probablement le reflet de l'érosion du sentiment pour le secteur des aliments emballés, citant Campbell's CPB.O , qui a réduit ses prévisions annuelles mercredi.

** TD Cowen a déclaré que l'exécution d'OFRM était sur la bonne voie en début d'année, ajoutant que la croissance des ventes prévue pour 2026 suppose que le programme de glacières pour bébés atteigne 5 000 unités, contre 3 400 auparavant, et que les ventes supplémentaires proviennent de l'expansion des sachets de protéines en avril. TD Cowen attribue à l'action la note "hold"

** Deutsche Bank, qui a également une position neutre, a réduit son PT de 3 $ à 22 $ en réaction au rapport

** Sur les 9 courtiers couvrant OFRM, 3 notent "strong buy", 2 notent "buy", 4 ont "hold"; median PT $26, per LSEG