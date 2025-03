Once d'Or (en $) : reste au contact des 3.000$/Oz information fournie par Cercle Finance • 17/03/2025 à 10:24









(CercleFinance.com) - Rien n'y fait, ni la hausse des taux, ni les espoirs de paix en Ukraine, ni le rebond du $ : tout ce qui est sensé faire reculer le métal précieux reste sans effet, l'once reste calée au contact des 3.000$ et le franchissement ne semble qu'une formalité pour aller chercher au minimum 3.040/3.050 puis 3.350$ à moyen terme.





