Once d'Or : débordement des 2.800$ et record à 2.850$ information fournie par Cercle Finance • 30/01/2025 à 18:30









(CercleFinance.com) - L'Once d'Or franchit en force l'ex-zénith des 2.790$ du 30 octobre dernier et s'échappe au-delà des 2.800$ pour inscrire un nouveau record à 2.850$.

Compte tenu d'un double-creux vers 2.565 le 14/11 ou 2.580 le 18/12/2024, le métal précieux semble bien parti pour tester la barre des 3.000$ dans l'hypothèse la plus conservatrice et 3.025$ en appliquant le 'report d'amplitude'.

NB : le précédent débordement d'une résistance majeure (2.030$ début mars 2024) s'était soldée par un gain de +20% vers 2.430$.





