Omnicom signe un quatrième trimestre robuste

(AOF) - Omnicom a généré au quatrième trimestre un bénéfice ajusté par action de 2,41 dollars, à comparer à un consensus de 2,32 dollars et à 2,2 dollars un an auparavant. Les revenus du géant publicitaire américain ont atteint 4,32 milliards de dollars pour le trimestre clos le 31 décembre, contre 4,31 milliards de dollars attendus et 4,06 milliards un an auparavant.

"Avec une croissance organique du chiffre d'affaires de 5,2% pour le quatrième trimestre et l'ensemble de l'année, et une croissance encore plus élevée de l'Ebita ajusté et du bénéfice ajusté par action, notre solide exécution opérationnelle nous donne confiance dans la poursuite de notre performance en 2025", a déclaré John Wren, président-directeur général.

En décembre, la société a conclu un accord de 13,25 milliards de dollars pour racheter son rival Interpublic Group, créant ainsi la plus grande agence de publicité au monde.