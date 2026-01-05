Omnicom en baisse, BofA le rétrograde à "sous-performance"

5 janvier - ** Les actions de la société de publicité Omnicom

OMC.N chutent de 2,2 % à 79,50 $ avant le marché

** BofA Global Research rétrograde l'action de "neutre" à "sous-performance"; réduit les prévisions de 87 $ à 77 $

** Le nouveau PT implique une baisse de 5,3 % par rapport à la dernière clôture de l'action

** La note moyenne de 13 analystes est "achat"; le PT médian est de $103 - données compilées par LSEG

** OMC a chuté de 6,2 % en 2025