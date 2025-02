Omnicom: BPA accru de plus de 6% au 4e trimestre information fournie par Cercle Finance • 05/02/2025 à 13:28









(CercleFinance.com) - Omnicom publie un BPA ajusté (non GAAP) pour le quatrième trimestre 2024 en augmentation de 6,6% à 2,41 dollars, ainsi qu'une marge d'EBITA ajusté stable à 16,7% pour des revenus augmentés de 6,4% à 4,32 milliards de dollars.



Le groupe de communication précise que cette progression des revenus repose sur une croissance organique de 5,2%, emmenée en particulier par ses activités relations publiques (+10,3%) et marketing de précision (+9,1%).



'Avec une croissance organique des revenus de 5,2% aussi pour l'ensemble de 2024, et une croissance encore plus élevée de l'EBITA ajusté et du BPA ajusté, nous avons confiance dans la poursuite de notre vigueur en 2025', commente son PDG John Wren.





Valeurs associées OMNICOM GROUP IN 86,92 USD NYSE -0,96%