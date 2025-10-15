Omeros s'apprête à vivre sa meilleure journée en signant un accord de licence de 2,1 milliards de dollars avec Novo

(Mises à jour)

15 octobre - ** Les actions du fabricant de médicaments Omeros OMER.O ont grimpé de 195,1 % pour atteindre un sommet de près de 10 mois à 12,10 $

** L'action devrait connaître sa plus forte hausse en un jour en pourcentage jamais enregistrée, si les gains se maintiennent

** Novo Nordisk signe un accord de licence avec la société pour acquérir les droits mondiaux sur le zaltenibart, un médicament expérimental contre les maladies rares du sang et du rein

** OMER est éligible à un total allant jusqu'à 2,1 milliards de dollars, dont 340 millions de dollars de paiements initiaux et de paiements d'étape à court terme

** En tenant compte de l'évolution de la séance, l'action est en hausse de 0,4 % depuis le début de l'année