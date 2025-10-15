 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
OCT 25 CAC 40 Index (10x)
8 085,50
+0,08%
Indices
Chiffres-clés

Omeros s'apprête à vivre sa meilleure journée en signant un accord de licence de 2,1 milliards de dollars avec Novo
information fournie par Reuters 15/10/2025 à 16:39

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mises à jour)

15 octobre - ** Les actions du fabricant de médicaments Omeros OMER.O ont grimpé de 195,1 % pour atteindre un sommet de près de 10 mois à 12,10 $

** L'action devrait connaître sa plus forte hausse en un jour en pourcentage jamais enregistrée, si les gains se maintiennent

** Novo Nordisk signe un accord de licence avec la société pour acquérir les droits mondiaux sur le zaltenibart, un médicament expérimental contre les maladies rares du sang et du rein

** OMER est éligible à un total allant jusqu'à 2,1 milliards de dollars, dont 340 millions de dollars de paiements initiaux et de paiements d'étape à court terme

** En tenant compte de l'évolution de la séance, l'action est en hausse de 0,4 % depuis le début de l'année

Valeurs associées

NOVO-NORDISK B
1 194,750 DKK LSE 0,00%
OMEROS
10,4200 USD NASDAQ +154,15%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Des bouteilles de Ricard dans un supermarché
    Pernod Ricard: CA en recul au 1er trimestre, impacté par les Etats-Unis et la Chine
    information fournie par Reuters 16.10.2025 08:40 

    Pernod Ricard a fait état jeudi d'un chiffre d'affaires en baisse de 7,6% au premier trimestre, un recul légèrement plus marqué que prévu impacté par la faible demande et le déstockage aux États-Unis et en Chine. Le groupe de spiritueux enregistre un chiffre d'affaires ... Lire la suite

  • ( POOL / CHRISTOPHE ENA )
    Showroomprivé annonce vouloir céder ses parts dans The Bradery à ses fondateurs
    information fournie par Boursorama avec AFP 16.10.2025 08:18 

    Le groupe de vente en ligne Showroomprivé a annoncé mercredi avoir signé une lettre d'intention pour la cession de sa participation majoritaire de 52,75% dans la plateforme The Bradery, à ses deux dirigeants et fondateurs, Timothée Linyer et Edouard Caraco. Showroomprivé ... Lire la suite

  • Un homme prend du pétrol dans ses mains
    Maurel & Prom: CA à neuf mois -13% avec la baisse des prix de vente du brut
    information fournie par Reuters 16.10.2025 08:16 

    Maurel & Prom a fait état jeudi d'un chiffre d'affaires consolidé à neuf mois en baisse de 13% sur un an, à 489 millions de dollars (419,63 millions d'euros), pénalisé par la baisse du prix moyen de vente du brut. Le prix moyen de vente de l’huile s’est établi ... Lire la suite

  • bourse : courbes analyses technique (Crédit: / Adobe Stock)
    Les valeurs à suivre à Paris et en Europe
    information fournie par Reuters 16.10.2025 08:10 

    * PERNOD RICARD PERP.PA a fait état jeudi d'un chiffre d'affaires en baisse de 7,6% au premier trimestre, un recul légèrement plus marqué que prévu impacté par la faible demande et le déstockage aux États-Unis et en Chine. * FDJ UNITED FDJU.PA a fait état mercredi ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank