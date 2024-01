OMER-DECUGIS & CIE : RÉSULTATS ANNUELS 2022/23 EN NETTE AMÉLIORATION ET CHIFFRE D'AFFAIRES DU 1ER TRIMESTRE 2023/24 EN FORTE PROGRESSION (+21%)

Cap des 200 M€ de chiffre d'affaires franchi à 206,3 M€, en croissance de 9,4%

Nette amélioration de la rentabilité opérationnelle, avec un EBITDA en progression de 1,5 M€ et une marge d'EBITDA en hausse de 0,7 point après un 2 ème semestre en ligne avec les objectifs fixés

semestre en ligne avec les objectifs fixés Excellent début d'exercice 2023/24 avec un chiffre d'affaires au 1 er trimestre en hausse significative de 21,3%

Rungis, le 24 janvier 2024 – Omer-Decugis & Cie (code ISIN : FR0014003T71 – mnémonique : ALODC), Groupe international, spécialiste des fruits et légumes frais et exotiques, publie ses résultats annuels au titre de l'exercice 2022/23 (clos le 30 septembre 2023) arrêtés par le Conseil d'administration le 18 janvier 2024 et son chiffre d'affaires du 1 er trimestre 2023/24 (du 1 er octobre au 31 décembre 2023). Le rapport financier annuel 2022/23 sera mis à la disposition du public au plus tard le 31 janvier 2024.

En K€ - normes françaises – données auditées Exercice

2021/22 [1] Exercice

2022/23 Variation Chiffre d'affaires 188 553 206 275 +9,4% Marge brute

% sur ventes de marchandise 21 804

11,6% 24 469

11,9% +12,2% EBITDA [2]

% du chiffre d'affaires 550

0,3% 2 016

1,0% +1 466 K€ Dotations aux amortissements et provisions (1 569) (2 191) +622 K€ Résultat d'exploitation [3]

% du chiffre d'affaires (1 043)

(0,6 %) 352

0,2% +1 395 K€ Résultat financier (402) (510) Résultat exceptionnel 258 (34) Charge d'impôts (101) 245 Quote-part de résultat des sociétés mises en équivalence 54 13 Résultat net de l'ensemble consolidé (1 233) 66 +1 299 K€ Résultat net part du Groupe (1 234) 93 +1 327 K€

Vincent Omer-Decugis, Président-directeur général d'Omer-Decugis & Cie commente : « L'exercice 2022/23 a été pour le Groupe à la fois solide et conforme aux objectifs que nous nous étions fixés, avec un chiffre d'affaires toujours en croissance forte (+9,4%), et le retour aux bénéfices avec un 2 ème semestre particulièrement satisfaisant sur le plan de la rentabilité.

D'un point de vue commercial, nos deux pôles (SIIM, BRATIGNY) ont parfaitement délivré le plan de développement adapté à nos stratégies de gammes. Nous avons conforté notre segment stratégique BAMA [4] avec le déploiement d'une offre « avocat mûr à point » et l'acquisition d'une calibreuse par maturité (AWETA). Nous avons également poursuivi l'extension de notre segment exotiques et disposons désormais d'une couverture complète de l'offre. Par ailleurs, le succès de nos deux campagnes saisonnières (mangues d'Afrique de l'Ouest au printemps et litchis de Madagascar en fin d'année) démontre la force de notre organisation en production et de notre savoir-faire en planification et gestion logistique à l'internationale. Des actifs stratégiques qui ont été renforcés cette année notamment par la création de Sopromat, filiale détenue à 69% et dédiée à l'exploitation d'une nouvelle station de conditionnement en Côte d'Ivoire. Concernant le pôle grossiste, nous avons maintenu un bon niveau d'activité tout au long de l'année, alors même que l'environnement de marché était pénalisé par une production saisonnière nationale déficitaire.

En termes de rentabilité, comme annoncé, nous réalisons un 2 ème semestre très satisfaisant, qui nous permet de renverser la tendance après un 1 er semestre pénalisé par la conjoncture inflationniste et la parité euro/dollar. Nous terminons donc en territoire positif sur l'ensemble de l'exercice.

Compte tenu des bonnes performances enregistrées sur cet exercice, je suis confiant dans la réalisation de nos ambitions 2025, tant en termes de croissance que de rentabilité ».

Un chiffre d'affaires qui franchit la barre des 200 M€ pour une treizième année de croissance consécutive

Au titre de l'exercice 2022/23, le chiffre d'affaires du groupe Omer-Decugis & Cie s'établit à 206,3 M€, en progression de 9,4% par rapport à l'exercice précédent représentant près de 140 000 tonnes de fruits et légumes livrés. Le Groupe enregistre une treizième année de croissance consécutive portée par une dynamique homogène sur ses deux pôles d'activité.

Le chiffre d'affaires 2022/23 du pôle SIIM (74,8% du chiffre d'affaires) s'élève à 154,3 M€, en hausse de 9,4% sur un an. La croissance est tirée par les fruits mûris et, en particulier l'avocat, en forte augmentation en volume (tonnage x3,3 sur un an) et en valeur (x3,5 sur un an) sur l'exercice, mais aussi par les gammes exotiques en fort développement. Outre le litchi de Madagascar et ses 7 000 tonnes commercialisés dans toute l'Europe sur l'exercice, les fruits exotiques comme la lime, la noix de coco, le fruit de la passion ainsi que les segments ethniques ont contribué à la performance. Le segment « BAMA » conforte son positionnement stratégique pour le Groupe, représentant 75,3% du tonnage total du Groupe (+1 point vs l'exercice précédent).

Le chiffre d'affaires 2022/23 du pôle grossiste Bratigny (25,2% du chiffre d'affaires) , s'établit à 52,0 M€, en progression de +9,3%. Dans un environnement de marché pénalisé par une production saisonnière nationale déficitaire et une augmentation générale des prix à la production, le pôle réalise un exercice commercial solide. D'un point de vue opérationnel, toutes les activités ont été recentrées sur le principal pavillon des fruits et légumes (bâtiment D2) du Marché International de Paris-Rungis pour renforcer l'efficacité commerciale et bénéficier à plein des synergies avec Anarex.

Restauration de la rentabilité avec une marge brute à 24,5 M€ et un EBITDA à 2,0 M€

Après avoir été fortement pénalisé par une conjoncture inflationniste et la parité euro/dollar au 1 er semestre, le Groupe a recueilli comme attendu les fruits de ses actions d'efficience opérationnelle mises en œuvre durant le 2 ème semestre 2022/23.

La marge brute du Groupe 2022/23 ressort ainsi en hausse à 24,5 M€, soit un taux de marge de 11,9% en amélioration de 0,3 point (+2,5 points vs S1 2022/23).

Les charges de personnel sur la période, en hausse de +9,4% par rapport à l'exercice précédent, restent maitrisées à 5,8% du chiffre d'affaires.

L'EBITDA courant s'établit à 2,0 M€, en progression de 1,5 M€ par rapport à l'exercice précédent. Le taux de marge d'EBITDA courant du Groupe est en hausse de 0,7 point. Il a bénéficié du bon niveau d'EBITDA réalisé au 2 nd semestre à 3,6 M€, soit une marge d'EBITDA de 3,5%.

Après prise en compte des dotations nettes aux amortissements et provisions (-2,1 M€) et dépréciations des écarts d'acquisitions (0,5 M€ de reprise d'écarts d'acquisition sur Anarex liée à la cession de 5 portes au MIN de Rungis), le résultat d'exploitation 2022/23 ressort à 0,4 M€, en progression de 1,4 M€.

Enfin, après prise en compte du résultat financier de -0,5 M€, d'un résultat exceptionnel non significatif et du crédit d'impôts de 0,2 M€, le résultat net part du Groupe 2022/23 s'élève à 0,1 M€.

Très forte amélioration du Besoin en Fonds de Roulement et poursuite du désendettement du Groupe

Au 30 septembre 2023, la marge brute d'autofinancement s'élève à 1,6 M€ contre 0,1 M€ un an auparavant.

Dans un contexte de croissance continue, le Groupe a fortement réduit son Besoin en Fonds de Roulement sur l'exercice à hauteur de 7,3 M€. Cette amélioration est le fruit d'actions structurelles conduites notamment sur le poste client (-3,2 M€).

Enfin, le Groupe a poursuivi son désendettement lié à ses investissements immobiliers, à hauteur de 1,8 M€.

Ainsi, au 30 septembre 2023, les capitaux propres du Groupe s'élèvent à 29,5 M€, la trésorerie disponible est de 2,8 M€ et les dettes financières brutes de 6,9 M€. Le Groupe n'a pas de concours bancaires au 30 septembre 2023. Ainsi, l'endettement net du Groupe s'est réduit de 6,2 M€ sur l'exercice.

Proposition d'un dividende de 0,035 € par action

Omer-Decugis & Cie proposera à l'Assemblée Générale des actionnaires du Groupe le 7 mars 2024, le versement d'un dividende de 0,035 € par action au titre de l'exercice clos le 30 septembre 2023. La mise en paiement interviendrait à compter du 15 avril 2024.

Un 1 er trimestre 2023/24 en croissance forte de 21,3%

En K€ - normes françaises non-audités 1 er trimestre

2022/23 1 er trimestre

2023/24 [5] Var. SIIM 42 244 50 755 20,1% Bratigny 11 454 14 404 25,8% Omer-Decugis & Cie 53 698 65 159 21,3%

Au 1 er trimestre de l'exercice 2023/24, Omer-Decugis & Cie enregistre un rythme de croissance soutenu avec un chiffre d'affaires à 65,2 M€, en progression de +21,3% (+18,5% en organique). Ce qui représente un niveau d'activité 2 fois supérieur à l'année de référence 2019/2020 de l'IPO.

Cette dynamique de croissance à 2 chiffres est homogène sur les deux pôles d'activité (SIIM, BRATIGNY), tirée par les gammes bananes, exotiques et ethniques. Le chiffre d'affaires du pôle SIIM s'élève à 50,8 M€ en progression de 20,1%, tandis que celui du pôle grossiste s'établit à 14,4 M€, en hausse de 25,8% (+12,3% en organique).

Le pôle Grossiste a été renforcé par l'acquisition de Champaris France, grossiste en fruits et légumes de saison. Bratigny, dispose désormais de 24 portes d'un seul tenant dans le pavillon D2 du Marché de Rungis.

Par ailleurs, le Groupe a également annoncé l'ouverture d'une 3 ème plateforme de mûrissage de près de 3 000 m2 dans le bâtiment C5 du Marché de Rungis. Un investissement dédié au développement de son offre de fruits mûris, portant la capacité totale de mûrissage du Groupe à 144 000 tonnes en anticipation des développements commerciaux à venir.

Perspectives et stratégie

La poursuite de l'amélioration de la marge opérationnelle, dans la continuité de ce 2 ème semestre, sera l'une des priorités de l'exercice 2023/24.

Le Groupe s'est doté d'importantes capacités logistiques et de mûrissage innovantes et modernes et continue de se déployer tant en France qu'à l'international. Les récentes acquisitions (plateforme à Rungis et aux Pays-Bas , Champaris) et le renforcement des capacités de production en Afrique dimensionnent le Groupe pour capter des relais de croissance supplémentaires à l'horizon 2025. Ces investissements renforcent également son potentiel unique, qui repose sur la maîtrise complète des maillons essentiels de la chaîne de valeur, et sécurisent les approvisionnements stratégiques des clients français et européens. Et ce, en intégrant les dimensions sociales, sociétales et environnementales fondamentales, ce que le Groupe a développé depuis toujours au travers de sa politique RSE, totalement intégrée au management de la qualité.

Fort de ces éléments, le Groupe réaffirme ses ambitions 2025 : 230 M€ de chiffre d'affaires et une marge d'EBITDA supérieure à 5%.

Calendrier des prochaines publications financières :

Assemblée générale des actionnaires, le 7 mars 2024

Chiffre d'affaires du 1 er semestre 2023/24, le 13 mai 2024 (après Bourse)

semestre 2023/24, le 13 mai 2024 (après Bourse) Résultats semestriels 2023/24 et chiffre d'affaires du 3 ème trimestre 2023/24, le 17 juillet 2024 (après Bourse)

trimestre 2023/24, le 17 juillet 2024 (après Bourse) Chiffre d'affaires annuel 2023/24, le 5 novembre 2024 (après Bourse)

Retrouvez toutes les informations sur : www.omerdecugis.com

À propos d'Omer-Decugis & Cie

Omer-Decugis & Cie est un groupe familial fondé en 1850 spécialisé dans les fruits et légumes frais, en particulier exotiques, à destination des consommateurs européens. Maîtrisant l'ensemble de la chaîne de valeur dès la production et l'importation ainsi qu'un savoir-faire spécifique en mûrissage, le Groupe assure la commercialisation de ses fruits provenant essentiellement d'Amérique Latine, d'Afrique et d'Europe dans tous les réseaux de distribution (grandes et moyennes surfaces, restauration hors domicile, distribution spécialisée et fraîche découpe). Engagé en faveur d'une agriculture durable, respectueuse des territoires et des hommes, le Groupe a obtenu une notation de 83/100 lors de la campagne EthiFinance ESG Ratings 2022, soulignant la maturité de la démarche ESG du Groupe. Implanté sur le Marché de Rungis, Omer-Decugis & Cie a réalisé un chiffre d'affaires de 206,3 M€ au 30 septembre 2023, représentant plus de 140 000 tonnes distribués.

[1] Intégration de la société Anarex SAS après son acquisition à 100% au 11 décembre 2021

[2] EBITDA : résultat d'exploitation avant dotations et reprises sur amortissements et provisions hors provisions sur actif circulant et prêts

[[3]] après dotations aux amortissements et dépréciations des écarts d'acquisition de 510 K€ en 2022/23

[4] Bananes, Ananas, Mangues & Avocats

[5] Intégration de la société Champaris France après son acquisition à 100% au 23 octobre 2023