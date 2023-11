OMER-DECUGIS & CIE : Omer-Decugis et Cie : nouveau record de chiffre d'affaires à 206,3 M EUR (+9,4%) et confirmation de l'amélioration de la marge d'EBITDA

Rungis, le 7 novembre 2023 – Omer-Decugis & Cie (code ISIN : FR0014003T71 – mnémonique : ALODC), Groupe international, spécialiste des fruits et légumes frais et exotiques, publie son chiffre d'affaires annuel 2022/23 (du 1 er octobre 2022 au 30 septembre 2023) et du 4 ème trimestre (du 1 er juillet au 30 septembre 2023).

En K€ - normes françaises non-audités T4

2021/22 T4

2022/23 Var. 12 mois

2021/22 12 mois

2022/23 Var. SIIM 29 790 30 243 +1,5% 140 992 154 262 +9,4% Bratigny 10 187 11 781 +15,6% 47 561 52 006 +9,3% Omer-Decugis & Cie 39 977 42 024 +5,1% 188 553 206 268 +9,4%

Vincent Omer-Decugis, Président-directeur général d'Omer-Decugis & Cie commente : « Nous avons poursuivi une belle dynamique de croissance tout au long de l'année et atteint un nouveau record d'activité. Cette performance est le reflet d'une solide progression de tous nos segments de marché avec une évolution homogène dans nos deux pôles d'activité (SIIM, BRATIGNY). D'autre part, la priorité donnée à l'amélioration de la performance opérationnelle sur l'exercice a porté ses fruits. Après un premier semestre encore pénalisé par la conjoncture inflationniste et la parité euro/dollar, les renégociations commerciales nous ont permis de redresser notre marge opérationnelle au deuxième semestre, pour terminer en territoire positif et en amélioration sur l'exercice. Notre stratégie d'intégration de la chaîne de valeur autour du segment BAMA [1] , adressant l'ensemble des segments de marché du frais, est porteuse de notre croissance et le pilier de notre modèle de développement durable. Tous nos indicateurs sont au vert pour poursuivre notre projet d'entreprise et atteindre nos ambitions 2025 ».

Une treizième année de croissance et un chiffre d'affaires qui franchit la barre des 200 M€

Omer-Decugis & Cie réalise sur l'exercice 2022/23 un chiffre d'affaires de 206,3 M€, en hausse de 9,4% . Une treizième année de croissance consécutive qui permet au Groupe de franchir, pour la première fois le cap des 200 M€ de chiffre d'affaires. Cette bonne performance commerciale est d'autant plus satisfaisante qu'elle a été réalisée dans un contexte économique morose qui pèse sur le pouvoir d'achat des consommateurs. Au titre du 4 ème trimestre de l'exercice, le Groupe réalise un chiffre d'affaires de 42,0 M€, en progression de 5,1% par rapport au 4 ème trimestre de l'exercice précédent .

Le pôle SIIM , enregistre sur le dernier trimestre de l'exercice 2022/23, un chiffre d'affaires de 30,2 M€ en progression de 1,5%, reflet d'une base de comparaison élevée (+29,3% au 4 ème trimestre 2021/22) et d'une production en retrait en Espagne et dans le bassin méditerranéen.

Cette performance porte le chiffre d'affaires annuel du pôle à 154,3 M€ en hausse de 9,4% . Une progression qui reste homogène sur toutes les gammes de produits, tirée par l'activité de mûrissage de fruits, en particulier l'avocat, en forte augmentation en volume et en valeur sur l'exercice. L'activité de SIIM , qui s'appuie sur deux importantes campagnes saisonnières (litchi de Madagascar, mangue d'Afrique de l'Ouest) et bénéficie de forts relais de croissance dans les segments exotiques et ethniques en France, a été marquée par la consolidation de ses positions commerciales, en France comme à l'international.

Le pôle grossiste réalise au titre du 4 ème trimestre un chiffre d'affaires de 11,8 M€, en croissance de 15,6% par rapport au même trimestre de l'exercice précédent portant le chiffre d'affaires annuel à 52,0 M€, soit une progression significative de 9,3% . Bratigny réalise un exercice solide, faisant preuve de résilience dans un environnement de marché pénalisé par l'inflation pesant sur le pouvoir d'achat des ménages et par une production saisonnière nationale déficitaire. Bratigny a notamment pu compter sur son offre en bananes ainsi que sur le développement continu de ses segments exotiques et ethniques porté notamment par l'acquisition d'Anarex fin 2021.

Développements et perspectives

Comme annoncé, Omer-Decugis & Cie a renforcé ses actions d'efficience opérationnelle durant le second semestre 2022/23 et confirme une nette amélioration de sa rentabilité par rapport à l'exercice précédent.

Pour l'exercice 2023/24, Omer-Decugis & Cie poursuit la mise en œuvre de sa stratégie de développement combinant croissance organique et opérations de croissance externe.

La mise en place d'une nouvelle calibreuse par maturité au sein de la plateforme logistique du I1 renforcera la position du Groupe sur le marché de l'avocat mûr à point. Ce développement sera soutenu par la mise à disposition de nouvelles capacités de mûrissage pour une ouverture prévue en novembre d'une 3ème plateforme de mûrissage de près de 3 000 m2 dans le Marché de Rungis. En plein cœur du marché, ces nouvelles installations permettront de servir directement et en priorité le pôle BRATIGNY , tout en augmentant sensiblement les capacités totales de mûrissage du Groupe.

« Avec la croissance forte de nos activités de mûrissage en France, il est stratégique de disposer d'une plateforme logistique moderne additionnelle à nos installations du I1 et de Sorgues. Cet investissement nous permet de bénéficier d'une disponibilité de mûrissage supplémentaire de 17 000 tonnes, portant ainsi notre capacité totale à 144 000 tonnes pour une couverture nationale optimale » souligne Vincent Omer-Decugis, Président-directeur général d'Omer-Decugis & Cie .

Enfin, l'acquisition de Champaris France, grossiste en fruits et légumes de saison portera le développement de Bratigny , qui désormais dispose de 24 portes en position centrale et d'un seul tenant dans un des principaux pavillons dédiés aux fruits et légumes frais, renforçant sa position sur le Marché International de Paris-Rungis.

Omer-Decugis & Cie réaffirme ainsi ses ambitions de croissance à moyen terme et confirme son plan de développement qui vise un chiffre d'affaires consolidé de 230 M€ et une marge d'EBITDA supérieure à 5% à horizon 2025.

Calendrier des prochaines publications financières (après Bourse) :

Résultats annuels 2022/23 et chiffre d'affaires du 1er trimestre 2023/24, le 24 janvier 2024

Assemblée générale exercice clos le 30 septembre 2023, le 7 mars 2024

Chiffre d'affaires du 1er semestre 2023/24, le 13 mai 2024

Résultats semestriels 2023/24 et chiffre d'affaires du 3ème trimestre 2023/24, le 17 juillet 2024

Chiffre d'affaires annuel 2023/24, le 5 novembre 2024

