OMER-DECUGIS & CIE : Omer-Decugis et Cie franchit une nouvelle étape dans son plan stratégique de développement avec l'acquisition d'une plateforme logistique à Avignon, d'une capacité de mûrissage de 40 000 tonnes à terme

Rungis, le 25 octobre 2022 – Omer-Decugis & Cie (code ISIN : FR0014003T71 – mnémonique : ALODC), Groupe international, spécialiste des fruits et légumes frais et exotiques, annonce l'acquisition d'un nouvel actif logistique à Sorgues, au nord d'Avignon, afin de développer sa couverture nationale et se doter de nouvelles capacités de mûrissage et de conditionnement.

Implanté sur un terrain de 10 000 m 2 , cet actif logistique de près de 3 000 m 2 sera opérationnel dès novembre 2022, après les travaux d'installation des équipements techniques, et offrira une capacité additionnelle de mûrissage pour le Groupe de 17 000 tonnes pour une capacité totale disponible pour 2023 de 127 000 tonnes.

Cette plateforme pourra faire l'objet d'une extension sur la réserve foncière disponible pour porter le potentiel du site à 6 000 m 2 et 40 000 tonnes de capacité de mûrissage. Une fois le projet d'extension réalisé, la capacité de mûrissage totale et cumulée du Groupe sur ses deux plateformes logistiques (Rungis et Sorgues) s'élèvera à 150 000 tonnes.

Tel qu'annoncé dans son plan stratégique de développement à l'horizon 2025, cette nouvelle base logistique, située à proximité immédiate des axes autoroutiers A7 et A9, permettra au Groupe de desservir toutes les plateformes de ses clients au sud de Lyon avec une amélioration de sa qualité de service et de sa performance opérationnelle. Localisée dans un bassin économique reconnu comme le carrefour entre le nord et le sud de l'Europe, l'implantation du Groupe devrait par ailleurs bénéficier à plein de la dynamique initiée à travers notamment le développement des marchés d'intérêt nationaux de Châteaurenard et de Cavaillon.

Vincent Omer-Decugis, Président-directeur général d'Omer-Decugis & Cie indique : « Cette acquisition conforme à notre plan stratégique de développement répond à plusieurs de nos objectifs opérationnels. Omer-Decugis va ainsi pouvoir engager sereinement une nouvelle phase de croissance avec des capacités logistiques et de mûrissage nécessaires à l'absorption de la dynamique commerciale constante de nos gammes de fruits mûris (bananes, mangues, avocats). Ce nouveau site va nous permettre d'accroître notre couverture nationale et d'améliorer notre agilité logistique afin de répondre à nos clients présents dans le grand sud avec une performance et une réactivité accrues. »

D'un point de vue environnemental et suivant la démarche RSE d'Omer-Decugis & Cie, le projet d'extension reposera sur la construction d'une plateforme logistique durable s'appuyant sur l'utilisation des technologies les plus avancées en termes d'isolation thermique, de performance énergétique des installations ainsi que la génération d'énergies renouvelables avec l'installation de panneaux photovoltaïques.

L'objectif est de viser la neutralité énergétique avec cette nouvelle plateforme logistique, un projet qui s'inscrit pleinement dans le plan global de réduction de l'empreinte Carbone initié depuis plusieurs années et qui a notamment permis le lancement à l'été 2021 du premier ananas zéro Carbone au monde depuis les plantations en Équateur jusqu' à Rungis.

À propos d'Omer-Decugis & Cie

Omer-Decugis & Cie est un groupe familial fondé en 1850 spécialisé dans les fruits et légumes frais, en particulier exotiques, à destination des consommateurs européens. Maîtrisant l'ensemble de la chaîne de valeur dès la production et l'importation ainsi qu'un savoir-faire spécifique en mûrissage, le Groupe assure la commercialisation de ses fruits provenant essentiellement d'Amérique Latine, d'Afrique et d'Europe dans tous les réseaux de distribution (grandes et moyennes surfaces, restauration hors domicile, distribution spécialisée et fraîche découpe). Engagé en faveur d'une agriculture durable, respectueuse des territoires et des hommes, le Groupe a obtenu une notation de 82/100 lors de la campagne Gaia Research 2021 d'EthiFinance, soulignant la maturité de la démarche ESG du Groupe. Implanté sur le Marché de Rungis, Omer-Decugis & Cie a réalisé un chiffre d'affaires de 188,2 M€ au 30 septembre 2022, représentant plus de 150 000 tonnes de fruits et légumes frais distribués.

