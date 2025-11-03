OMER-DECUGIS & CIE : Omer-Decugis et Cie dépasse ses objectifs de croissance : chiffre d'affaires annuel 2024/25 en hausse de +15,3% à 284,8 M EUR

Rungis, le 3 novembre 2025 – Omer-Decugis & Cie (code ISIN : FR0014003T71 – mnémonique : ALODC), Groupe international, spécialiste des fruits et légumes frais et exotiques, publie son chiffre d'affaires annuel 2024/25 (du 1 er octobre 2024 au 30 septembre 2025) et du 4 ème trimestre (du 1 er juillet au 30 septembre 2025).

En K€ - normes françaises non-audités T4

2023/24 T4

2024/25 Var. 12 mois

2023/24 12 mois

2024/25 Var. SIIM 40 677 49 857 +22,6% 185 648 223 099 +20,2% Bratigny 13 767 15 052 +9,3% 61 306 61 657 +0,6% Omer-Decugis & Cie 54 444 64 909 +19,2% 246 954 284 756 +15,3%

Une 15 ème année de croissance consécutive, avec un chiffre d'affaires de 284,8 M€ dépassant de 23% l'objectif 2024/25 fixé lors de l'introduction en Bourse

Omer-Decugis & Cie enregistre un chiffre d'affaires 2024/25 en progression de +15,3% à 284,8 M € (+13,8 % en organique) par rapport à l'année précédente, au-delà des objectifs de croissance annoncés en début d'exercice (+10%) et de ceux fixés lors de l'introduction en Bourse (230 M€). Cette performance repose sur la forte dynamique du pôle SIIM, soutenue par une hausse significative du volume d'activité. Le pôle grossiste affiche une évolution légèrement positive, portée par un très bon second semestre, qui a permis de compenser un premier semestre pénalisé par la moindre fréquentation des marchés de plein air en France. Sur la période 2020-2025, le chiffre d'affaires du Groupe affiche un taux de croissance annuel moyen de +19,2%, passant de 119,7 M€ à 284,8 M€.

Au titre du 4 ème trimestre de l'exercice 2024/25, Omer-Decugis & Cie réalise un chiffre d'affaires de 64,9 M€, en progression de +19,2% par rapport au 4 ème trimestre de l'exercice précédent .

Le pôle SIIM a poursuivi sa dynamique de croissance au cours du dernier trimestre de l'exercice 2024/25, enregistrant un chiffre d'affaires de 49,9 M€ en hausse purement organique de +22,6%. Sur l'ensemble de l'exercice 2024/25, le pôle atteint un niveau record de 223,1 M€ (78,4% du chiffre d'affaires consolidé du Groupe), soit une progression de +20,2% (+18,2% en organique). La demande soutenue sur les segments de produits, notamment les gammes BAMA et autres exotiques et ethniques, a permis une progression continue des volumes tout au long de l'année. Les gammes bananes et ananas ont dû néanmoins faire face à une période estivale moins favorable en termes de prix, impactant légèrement la marge sur la période.

Après un premier semestre en léger repli, lié à la restructuration de l'offre et à une importante baisse de la fréquentation des consommateurs, le pôle grossiste , confirme son retour à la croissance avec un chiffre d'affaires de 15,1 M€, en hausse de +9,3% au 4 ème trimestre 2024/25. Cette reprise s'explique par une stratégie efficace de conquête de marché sur les exotiques, en particulier le kiwi. Le pôle clôture ainsi l'exercice avec un chiffre d'affaires de 61,7 M€, stable par rapport à l'année précédente (+0,6% de croissance).

La rentabilité opérationnelle 2024/25 sera également en nette progression par rapport à celle de 2023/24 bien qu'atténuée par un contexte de pression forte sur les prix des produits à forts volumes au second semestre (bananes, ananas) et de réorganisation de l'offre du pôle grossiste. La marge d'EBITDA du Groupe est désormais attendue autour de 4,2%.

Vincent Omer-Decugis, Président-directeur général d'Omer-Decugis & Cie commente : « Nous clôturons une quinzième année consécutive de croissance en ayant dépassé l'objectif de taille critique fixé lors de notre introduction en Bourse. Nous disposons désormais d'une position de référence sur nos marchés, avec de bonnes perspectives de croissance sur l'ensemble de nos gammes et de nos deux pôles d'activité, avec des relais à l'international, à travers nos implantations en Espagne, au Danemark et aux Pays-Bas. Nos sites de production en Afrique et en Amérique latine constituent par ailleurs une base solide durable, garantissant à nos clients un approvisionnement fiable à moyen et long terme, sur nos gammes particulièrement porteuses auprès des consommateurs européens. Enfin, notre futur site logistique et de mûrissage de Dunkerque-Port sera l'un des piliers de notre nouveau plan stratégique pour accélérer notre développement. Nous abordons désormais l'avenir avec confiance, prêts à écrire un nouveau chapitre de croissance rentable à l'horizon 2030. »

Développements et perspectives

Après un cycle de croissance exceptionnel (2020-2025), largement supérieur à l'objectif fixé lors de l'introduction en Bourse, Omer-Decugis & Cie ambitionne de poursuivre sa dynamique sur la période 2026- 2030. Le nouveau site logistique et de mûrissage à Dunkerque-Port, dont la construction devrait débuter dans les prochains mois, constituera l'un des leviers majeurs du développement du Groupe, qui vise à renforcer ses activités en France et à l'international, dans une démarche accrue d'intégration verticale.

Début 2026, Omer-Decugis & Cie dévoilera son nouveau plan stratégique, qui fixera les grandes orientations sur le prochain cycle de croissance rentable et durable.

Calendrier prévisionnel des prochaines publications financières (donné à titre indicatif et susceptible d'être modifié si nécessaire) :

Résultats annuels 2024/25 et chiffre d'affaires du 1 er trimestre 2025/26, le 26 janvier 2026 (après Bourse)

trimestre 2025/26, le 26 janvier 2026 (après Bourse) Assemblée générale des actionnaires, le 12 mars 2026

Chiffre d'affaires du 1 er semestre 2025/26, le 5 mai 2026 (après Bourse)

semestre 2025/26, le 5 mai 2026 (après Bourse) Résultats semestriels 2025/26 et chiffre d'affaires du 3 ème trimestre 2025/26, le 20 juillet 2026 (après Bourse)

trimestre 2025/26, le 20 juillet 2026 (après Bourse) Chiffre d'affaires annuel 2025/26, le 3 novembre 2026 (après Bourse)

Retrouvez toutes les informations sur : www.omerdecugis.com

À propos d'Omer-Decugis & Cie

Omer-Decugis & Cie est un groupe familial fondé en 1850 spécialisé dans les fruits et légumes frais, en particulier exotiques, à destination des consommateurs européens. Maîtrisant l'ensemble de la chaîne de valeur dès la production et l'importation ainsi qu'un savoir-faire spécifique en mûrissage, le Groupe assure la commercialisation de ses fruits provenant essentiellement d'Amérique Latine, d'Afrique et d'Europe dans tous les réseaux de distribution (grandes et moyennes surfaces, restauration hors domicile, distribution spécialisée et fraîche découpe). Engagé en faveur d'une agriculture durable, respectueuse des territoires et des hommes, le Groupe a obtenu une notation de 81/100 lors de la campagne EthiFinance ESG Ratings 2024, soulignant la maturité de la démarche ESG du Groupe. Implanté sur le Marché de Rungis, Omer-Decugis & Cie a réalisé un chiffre d'affaires de 284,8 M€ au 30 septembre 2025, représentant plus de 185 000 tonnes de fruits et légumes frais distribués.

Contacts

Omer-Decugis & Cie

Emeline Pasquier

epasquier@omerdecugis.com

www.omerdecugis.com ACTUS finance & communication

Corinne Puissant - Relation Investisseurs +33 (0)1 53 67 36 77 - omerdecugis@actus.fr

Fatou-Kiné N'DIAYE – Relation Presse

+33 (0)1 53 67 36 34 - fndiaye@actus.fr