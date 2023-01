OMER-DECUGIS & CIE : Bilan semestriel du contrat de liquidité au 30 décembre 2022

Rungis, le 5 janvier 2023 – Omer-Decugis & Cie (code ISIN : FR0014003T71 – mnémonique : ALODC), Groupe international, spécialiste des fruits et légumes frais et exotiques, publie son bilan semestriel du contrat de liquidité.

Au titre du contrat de liquidité confié par Omer-Decugis & Cie à la Société de Bourse Gilbert Dupont, à la date du 30 décembre 2022, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

Nombre d'actions : 20 346

Solde en espèces : 31 829,54 €

Au cours du 2 ème semestre 2022, il a été négocié un total de :

ACHAT 26 384 titres 154 509,88 € 246 transactions VENTE 27 216 titres 158 386,84 € 186 transactions

Il est rappelé que lors du bilan semestriel du 30 juin 2022, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité

Nombre d'actions : 21 321

Solde en espèces : 26 971,69 €

Il est rappelé que lors de la mise en place du contrat de liquidité les moyens suivants ont été mis à disposition :

Nombre d'actions : 0

Solde en espèces : 200 000,00 €

Retrouvez toutes les informations sur : www.omerdecugis.com

À propos d'Omer-Decugis & Cie

Omer-Decugis & Cie est un groupe familial fondé en 1850 spécialisé dans les fruits et légumes frais, en particulier exotiques, à destination des consommateurs européens. Maîtrisant l'ensemble de la chaîne de valeur dès la production et l'importation ainsi qu'un savoir-faire spécifique en mûrissage, le Groupe assure la commercialisation de ses fruits provenant essentiellement d'Amérique Latine, d'Afrique et d'Europe dans tous les réseaux de distribution (grandes et moyennes surfaces, restauration hors domicile, distribution spécialisée et fraîche découpe). Engagé en faveur d'une agriculture durable, respectueuse des territoires et des hommes, le Groupe a obtenu une notation de 82/100 lors de la campagne Gaia Research 2021 d'EthiFinance, soulignant la maturité de la démarche ESG du Groupe. Implanté sur le Marché de Rungis, Omer-Decugis & Cie a réalisé un chiffre d'affaires de 188,2 M€ au 30 septembre 2022, représentant plus de 150 000 tonnes de fruits et légumes frais distribués.

Contacts

Omer-Decugis & Cie

Emeline Pasquier

epasquier@omerdecugis.com

www.omerdecugis.com ACTUS finance & communication

Corinne Puissant - Relation Investisseurs +33 (0)1 53 67 36 77 - omerdecugis@actus.fr

Nawel NAAMANE – Relation Presse +33 (0)1 53 67 36 34 - nnaamane@actus.fr

Annexes

Achats Ventes Nombre de transactions Nombre de titres Capitaux en EUR Nombre de transactions Nombre de titres Capitaux en

EUR TOTAL 246 26 384 154 509,88 186 27 216 158 386,84 01/07/2022 1 40 256 7 338 2203,32 04/07/2022 3 65 423,5 6 220 1449,89 05/07/2022 0 11 71,5 0 20 130 06/07/2022 0 869 5453,84 0 0 0 07/07/2022 0 126 748,82 0 156 929,76 08/07/2022 2 200 1340 23 3002 20146,72 11/07/2022 1 100 668 1 100 668 12/07/2022 5 643 4232,03 2 100 662 13/07/2022 1 150 984 0 0 0 14/07/2022 0 726 4616,13 0 138 862,6 15/07/2022 0 842 5019,5 0 341 2015,55 18/07/2022 0 300 1724,79 0 81 459,96 19/07/2022 0 263 1495,97 0 283 1609,02 20/07/2022 0 189 1065,3 0 208 1173,31 21/07/2022 0 0 0 0 359 2041,63 22/07/2022 0 83 473,1 0 384 2200,9 25/07/2022 0 120 690 0 120 693,6 26/07/2022 0 180 1042,45 0 577 3339,04 27/07/2022 0 0 0 0 85 491,3 28/07/2022 1 100 578 0 0 0 29/07/2022 1 11 63,58 6 192 1116,44 01/08/2022 0 0 0 5 347 2034,46 02/08/2022 0 264 1550,87 0 0 0 03/08/2022 0 0 0 0 277 1627,87 04/08/2022 0 150 885 0 245 1454,39 05/08/2022 0 90 541,56 0 621 3730,53 08/08/2022 0 115 696,9 0 120 729,6 09/08/2022 0 153 927,18 0 167 1017,97 10/08/2022 0 0 0 0 658 4068,15 11/08/2022 0 44 281,6 0 347 2213,03 12/08/2022 0 27 178,68 0 684 4489,71 15/08/2022 0 405 2708,4 0 365 2442,54 16/08/2022 0 501 3343,27 0 183 1223,68 17/08/2022 0 533 3532,03 0 203 1348,24 18/08/2022 0 353 2333,01 0 3 19,92 19/08/2022 0 775 5012,78 0 30 197,4 22/08/2022 0 570 3581,42 0 100 628 23/08/2022 0 93 586,1 0 210 1327,31 24/08/2022 0 125 797 0 0 0 25/08/2022 0 158 1004,52 0 0 0 26/08/2022 0 122 773,48 0 25 159 29/08/2022 0 366 2291,16 0 0 0 30/08/2022 0 25 156,5 0 10 62,8 31/08/2022 0 0 0 0 316 1993,93 01/09/2022 0 494 3103,65 0 1480 9595,28 02/09/2022 0 25 165 0 424 2828,76 05/09/2022 0 42 283,08 0 0 0 06/09/2022 0 135 909,9 0 0 0 07/09/2022 0 441 2969,16 0 251 1696,76 08/09/2022 0 150 1005 0 0 0 09/09/2022 0 67 448,9 0 0 0 12/09/2022 0 1075 6923,65 0 232 1448,54 13/09/2022 0 321 1998,42 0 55 347,6 14/09/2022 0 100 620,68 0 5 31,2 15/09/2022 0 0 0 0 171 1064,56 16/09/2022 0 37 231,62 0 7 43,96 19/09/2022 0 370 2304,8 0 0 0 20/09/2022 0 146 902,28 0 23 142,6 21/09/2022 0 217 1336,26 0 0 0 22/09/2022 0 122 748,64 0 132 813,12 23/09/2022 0 265 1619,23 0 0 0 26/09/2022 0 171 1041,37 0 0 0 27/09/2022 0 426 2554,68 0 76 462,08 28/09/2022 0 0 0 0 20 118,4 29/09/2022 0 41 243,54 0 371 2204,56 30/09/2022 0 0 0 0 110 656,65 03/10/2022 0 0 0 0 206 1236 04/10/2022 0 100 600 0 24 144,48 05/10/2022 4 222 1329,56 0 0 0 06/10/2022 8 598 3553,38 0 0 0 07/10/2022 0 168 990,85 0 182 1073,8 10/10/2022 2 50 294 2 35 206,5 11/10/2022 0 5 29,4 0 0 0 12/10/2022 7 523 3047,94 0 0 0 13/10/2022 1 25 143,5 1 5 28,8 14/10/2022 0 0 0 1 72 414,72 17/10/2022 0 0 0 4 128 739,92 18/10/2022 5 188 1086,04 0 0 0 19/10/2022 0 30 172,8 0 255 1477,29 20/10/2022 0 0 0 1 148 855,44 21/10/2022 0 0 0 0 202 1173,5 24/10/2022 6 300 1738,8 2 227 1315,06 25/10/2022 0 0 0 1 34 197,2 26/10/2022 0 0 0 0 0 0 27/10/2022 8 228 1315,08 4 70 407,5 28/10/2022 3 149 853,61 2 21 120,24 31/10/2022 1 10 57,2 3 122 700,28 01/11/2022 19 745 4114,93 5 157 901,2 02/11/2022 0 0 0 2 21 113,3 03/11/2022 0 0 0 0 208 1129,32 04/11/2022 2 50 273,6 13 603 3371,43 07/11/2022 0 48 264,96 0 57 316,34 08/11/2022 0 174 958,6 0 10 55,4 09/11/2022 9 378 2075,79 1 75 414 10/11/2022 11 270 1454,92 2 78 414,96 11/11/2022 3 143 754,18 2 194 1020,44 14/11/2022 8 181 945,34 9 432 2277,16 15/11/2022 24 466 2261,59 10 281 1372,46 16/11/2022 8 270 1295,35 1 40 193,2 17/11/2022 4 99 473,82 1 99 475,2 18/11/2022 8 266 1260,55 9 450 2127,83 21/11/2022 0 0 0 0 270 1271,59 22/11/2022 3 125 584,3 1 25 117 23/11/2022 0 0 0 16 586 2794,69 24/11/2022 1 2 9,58 4 182 872,67 25/11/2022 1 20 96 0 0 0 28/11/2022 0 40 192,8 0 580 2804,24 29/11/2022 0 0 0 0 350 1702,51 30/11/2022 0 0 0 0 1167 5920,89 01/12/2022 10 233 1213,72 0 0 0 02/12/2022 0 240 1242,5 0 411 2135,97 05/12/2022 1 99 534,6 13 1316 7106,4 06/12/2022 0 0 0 0 669 3658,09 07/12/2022 12 391 2205,63 0 0 0 08/12/2022 9 781 4243,02 0 0 0 09/12/2022 0 0 0 0 0 0 12/12/2022 0 414 2241,48 0 321 1751,66 13/12/2022 0 0 0 0 0 0 14/12/2022 5 233 1252,17 2 130 705,41 15/12/2022 4 320 1708,42 3 250 1340 16/12/2022 10 1119 5743,49 3 405 2111,51 19/12/2022 9 383 1957,9 1 90 469,8 20/12/2022 0 494 2462,84 0 0 0 21/12/2022 3 93 439,31 1 80 378,4 22/12/2022 10 447 2100,18 2 87 410,64 23/12/2022 9 412 1913,82 1 70 324,8 26/12/2022 0 0 0 0 0 0 27/12/2022 0 228 1055,25 0 99 459,36 28/12/2022 0 0 0 8 434 2020,05 29/12/2022 1 39 181,74 1 55 256,85 30/12/2022 2 53 247,51 4 231 1085,7

