OMER-DECUGIS & CIE : Belle dynamique au 4ème trimestre en hausse de +24,8% - chiffre d'affaires annuel record de 188,2 M EUR en progression de +36,8% en avance d'un an sur le plan de croissance

Rungis, le 18 octobre 2022 – Omer-Decugis & Cie (code ISIN : FR0014003T71 – mnémonique : ALODC), Groupe international, spécialiste des fruits et légumes frais et exotiques, publie son chiffre d'affaires annuel 2021/22 (du 1 er octobre 2021 au 30 septembre 2022) et du 4 ème trimestre (du 1 er juillet au 30 septembre 2022).

En K€ - normes françaises non-audités T4

2020/21 T4

2021/22 Var. 12 mois

2020/21 12 mois

2021/22 Var. SIIM 22 677 29 324 +29,3% 98 127 140 371 +43,0% Bratigny 9 097 10 328 +13,5% 39 477 47 839 +21,2% Omer-Decugis & Cie 31 773 39 652 +24,8% 137 604 188 210 +36,8%



Vincent Omer-Decugis, Président-directeur général d'Omer-Decugis & Cie commente : « Au cours de cet exercice et dans un contexte de marché international particulièrement dégradé et incertain, nous réalisons une croissance exceptionnelle de notre chiffre d'affaires, en avance d'un an sur le plan de développement présenté lors de l'introduction en bourse. Notre stratégie de conquête de parts de marché, à la fois en France et en Europe, a été parfaitement exécutée en s'appuyant notamment sur l'extension de notre gamme d'offres d'exotiques et d'ethniques avec, au premier trimestre, la commercialisation du litchi de Madagascar et l'acquisition d'Anarex, intégrée à notre pôle grossiste. L'accroissement de nos volumes a également bénéficié de l'augmentation de nos capacités de mûrissage pour atteindre 110 000 tonnes opérationnelles dès le début du 2 ème trimestre. Nous avons enfin réalisé de belles percées commerciales sur l'ensemble de nos produits et en particulier les fruits mûrs à point dont l'avocat, un de nos principaux axes de développement pour l'avenir. Dans ce contexte dynamique de conquête de prises de part de marché stratégiques et prioritaires pour la construction de notre croissance, notre rentabilité est en revanche affectée par la forte hausse des coûts d'approvisionnement accélérée par l'instabilité géopolitique en Europe et les tensions inflationnistes exacerbées par la dégradation de la parité euro/dollar. »



Atteinte de l'objectif de chiffre d'affaires 2023 avec un an d'avance

Au 4 ème trimestre 2021/22, le Groupe poursuit sa croissance avec un chiffre d'affaires de 39,6 M€ en progression de +24,8% (+21,5% en croissance organique).

Le développement commercial durant ce dernier trimestre est resté soutenu bénéficiant des nouvelles positions de marché contractualisées en début d'année et l'intégration réussie d'Anarex [1] à l'offre du pôle grossiste.

Les contraintes de pouvoir d'achat et les épisodes de sécheresse subis durant l'été, qui ont contribué à renchérir les prix des productions locales, ont favorisé les reports vers d'autres segments de consommation, dont la banane qui représente près de 40% des tonnages commercialisés par le Groupe.

Ainsi, le chiffre d'affaires sur l'ensemble de l'exercice 2021/22, en croissance pour la treizième année consécutive, s'élève à 188,2 M€ en progression exceptionnelle de 36,8% (34,4% en croissance organique) représentant près de 150 000 tonnes de fruits et légumes livrés. Une croissance dynamique et homogène sur les deux pôles d'activité (SIIM, BRATIGNY) réalisée dans un contexte international difficile tout au long de l'année.



Des tensions inflationnistes renforcées au second semestre qui pèseront sur la performance opérationnelle 2022

Un exercice 2022 perturbé par un contexte politique et économique particulièrement défavorable. Omer-Decugis & Cie a poursuivi son plan de croissance cette année avec une stratégie offensive de prises de part de marché, le développement de ses surfaces commerciales sur les carreaux de vente grossiste et ses projets d'investissements en production pour consolider ses capacités productives pour l'avenir. Un développement pénalisé par une vague de fortes tensions inflationnistes touchant toutes les composantes de coûts (frets, transports, intrants, énergie), en accentuation sur la fin de l'exercice d'une part, et d'autre part accélérée par la dégradation constante de la parité euro dollar depuis février 2022. Ce renchérissement global des coûts a impacté significativement la performance opérationnelle de l'exercice.

Les mesures d'adaptation, initiées dès la fin du premier semestre 2021/22 avec la renégociation de certains contrats, ont déjà produit leurs premiers effets qui devraient s'intensifier sur la fin de l'année, mais qui porteront leurs fruits essentiellement sur 2023, avec la prise en compte des évolutions de marché induites par les tensions économiques et géopolitiques de cette année.

Le Groupe a également déployé son nouveau progiciel de gestion intégré (ERP) pour optimiser ses processus internes et ainsi accroître la qualité de service globale du Groupe.



Perspectives

Après cette année 2022 de forte croissance sur tous ses métiers et compte tenu de la situation économique mondiale, Omer-Decugis & Cie s'attache à renforcer ses actions de performance opérationnelle et améliorer sa rentabilité. Le Groupe reste attentif aux risques de récession qui pèsent sur les économies européennes pour 2023 qui, combinés aux très fortes tensions inflationnistes sur les prix des matières premières, le coût du fret et les tarifs de l'énergie, pourraient avoir un impact sur la consommation.

Omer-Decugis & Cie continuera donc à bâtir sa croissance résiliente et s'attachera à consolider ses positions commerciales en s'appuyant sur la qualité et la durabilité de son offre, en particulier la poursuite de son programme de neutralité carbone en réponse aux enjeux actuels et au défi climatique.

Omer-Decugis & Cie réaffirme ainsi ses ambitions de croissance à moyen terme et confirme son plan de développement qui vise un chiffre d'affaires consolidé de 230 M€ et une marge d'EBITDA supérieure à 5% à horizon 2025.



Omer-Decugis & Cie est nominé aux « European Small and Mid-Cap Awards 2022 » dans la catégorie « Rising Star »

Placé sous l'égide de la Commission Européenne les European Small and Mid-Cap Awards visent à promouvoir les sociétés européennes de petites et moyennes capitalisations. La catégorie Rising Star entend récompenser les entreprises européennes qui ont eu accès aux marchés de capitaux via une introduction en Bourse. Ce prix relève d'une initiative conjointe entre la Commission Européenne, les principales bourses européennes et EuropeanIssuers.



Retrouvez toutes les informations sur : www.omerdecugis.com

À propos d'Omer-Decugis & Cie

Omer-Decugis & Cie est un groupe familial fondé en 1850 spécialisé dans les fruits et légumes frais, en particulier exotiques, à destination des consommateurs européens. Maîtrisant l'ensemble de la chaîne de valeur dès la production et l'importation ainsi qu'un savoir-faire spécifique en mûrissage, le Groupe assure la commercialisation de ses fruits provenant essentiellement d'Amérique Latine, d'Afrique et d'Europe dans tous les réseaux de distribution (grandes et moyennes surfaces, restauration hors domicile, distribution spécialisée et fraîche découpe). Engagé en faveur d'une agriculture durable, respectueuse des territoires et des hommes, le Groupe a obtenu une notation de 82/100 lors de la campagne Gaia Research 2021 d'EthiFinance, soulignant la maturité de la démarche ESG du Groupe. Implanté sur le Marché de Rungis, Omer-Decugis & Cie a réalisé un chiffre d'affaires de 188,2 M€ au 30 septembre 2022, représentant plus de 150 000 tonnes de fruits et légumes frais distribués.



[1] Intégration au 11 décembre 2021

