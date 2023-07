- Olivier Mariée, le directeur général de CPR AM, a été nommé directeur des joint-ventures d’Amundi. L’intéressé avait rejoint la société de gestion française en septembre 2021, en provenance d’Axa France. Il est également membre du comité de direction d’Amundi. Il reste directeur général de CPR AM. A lire aussi: Olivier Mariée prend la tête de CPR AM Parallèlement, Céline Boyer-Chammard a été nommée directrice du pôle transformation durable et organisation, membre du comité de direction d’Amundi. Elle avait Amundi en juin 2022 en qualité de chief sustainable transformation officer et devient membre du comité exécutif. Jusqu’en 2022, elle était directrice Associée du Boston Consulting Group.Ces nominations font suite au départ en congé de fin de carrière de Bernard de Wit, jusqu’à présent, directeur du pôle Gouvernance et secrétariat général, et qui supervisait le développement commercial stratégique des joint-ventures d’Amundi.

Laurence Marchal