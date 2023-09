Olivier Eglem promu Directeur du département Fonds & Investissements deParef Gestion

(AOF) - Le Groupe Paref annonce la nomination d’Olivier Eglem en qualité de Directeur du département Fonds & Investissements de Paref Gestion. Olivier Eglem a rejoint le Groupe Paref en 2021 au poste de Senior Fund and Investment Manager. Il succède, dans ses nouvelles fonctions, à Sophie Bourguignon et prend la responsabilité de la gestion et investissements pour le compte des fonds de Paref Gestion.

Avant de rejoindre le Groupe Paref, Olivier Eglem a débuté sa carrière en M&A dans le secteur infrastructure, avant d'occuper plusieurs postes au sein des équipes investissement et structuration de transactions immobilières paneuropéennes chez AXA IM Real Assets puis Scaprim Asset Management. Il est diplômé d'Audencia Business School.