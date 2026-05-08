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Olivier Biebuyck nommé CEO de Bekaert pour début juin
information fournie par Zonebourse 08/05/2026 à 10:00

Bekaert recule de 2,1% à Bruxelles alors que son conseil d'administration a nommé Olivier Biebuyck au poste de directeur général (CEO), une nomination qui prendra effet le 1er juin 2026, date à laquelle il sera également coopté comme administrateur.

Le spécialiste belge des technologies de transformation des câbles en acier et de revêtement met en avant sa vaste expérience en matière de direction, de croissance et de transformation d'entreprises industrielles internationales.

"Le conseil d'administration est convaincu qu'il est la personne idéale pour mener la transformation de l'entreprise dans sa prochaine phase de développement", commente ainsi le président du conseil Jürgen Tinggren.

Olivier Biebuyck succédera à Yves Kerstens, actuel CEO et membre du conseil d'administration, qui achèvera son mandat le 31 mai après avoir dirigé Bekaert ces dernières années, et quittera également ses fonctions d'administrateur à cette même date.

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