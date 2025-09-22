Old Republic progresse après que Raymond James l'a relevé à "achat fort"

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

22 septembre - ** Les actions de la société d'assurance de biens et de titres Old Republic International ORI.N augmentent de 2,3 % à 40,75 $

** Raymond James relève le cours d'ORI de "surperformance" à "achat fort"; augmente le prix cible à 47 $ de 43 $, soit une hausse de 18 % par rapport à la dernière clôture de l'action ** La société de courtage indique que la hausse reflète le potentiel d'amélioration des prévisions pour le segment de l'assurance titres dans un contexte de baisse des taux d'intérêt et le succès continu d'ORI dans le domaine de l'assurance spécialisée

** Deux courtiers sur trois considèrent l'action comme "achetée" ou supérieure et un comme "conservée"; avec un prix médian de 46 $, selon les données compilées par LSEG

** À la dernière clôture, l'action ORI a progressé de 16,5 % depuis le début de l'année