Old Republic International progresse grâce à un nouveau plan de rachat de 750 millions de dollars
information fournie par Reuters 19/08/2025 à 13:58

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

19 août - ** Les actions de la compagnie d'assurance Old Republic International ORI.N sont en hausse de 2,47 % à 39 dollars avant l'ouverture du marché

** La compagnie annonce un nouveau programme de rachat d'actions de 750 millions de dollars

** Le nouveau rachat de 750 millions de dollars commencera après que les 162 millions de dollars restants du programme de 1,10 milliard de dollars, annoncé le 1er mars de l'année dernière, aient été achevés

** Le rachat, conforme à la règle 10b-18, n'a pas de date de fin fixe et peut être modifié ou interrompu à tout moment sans préavis, selon la société

** À la dernière clôture, les actions étaient en hausse d'environ 11,3 % depuis le début de l'année

