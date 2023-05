OL GROUPE : OL GROUPE ET MICHELE KANG FORMENT UN GROUPE MONDIAL DE FOOTBALL FÉMININ

Communiqué de presse conjoint (YMK Holdings et OL Groupe)

Lyon (France) et Washington DC, 16 mai 2023 – OL Groupe, propriétaire de l'Olympique Lyonnais, et Michele Kang, propriétaire du Washington Spirit, annoncent aujourd'hui avoir signé un accord en vue de créer une structure mondiale de football féminin multi-équipes. Michele Kang sera l'actionnaire majoritaire et la présidente de la nouvelle structure, qui deviendra la première organisation multi-clubs de football féminin détenue et dirigée par une femme.

Par une opération d'échange de titres, OL Groupe apportera son équipe féminine, et Michele Kang, par l'intermédiaire de YMK Holdings, apportera la majorité des parts du Washington Spirit pour créer une nouvelle entité indépendante. OL Groupe continuera de soutenir la nouvelle organisation par la fourniture de services, comprenant notamment, l'utilisation du Groupama Stadium, du Groupama OL Training Center, et de l'OL Academy.

La nouvelle organisation a pour objectif d'acquérir des clubs supplémentaires dans d'autres pays en Europe, en Amérique et en Asie. Michele Kang rejoindra également le Conseil d'administration d'OL Groupe.

« Cet accord représente une avancée majeure dans l'histoire du football professionnel féminin », déclare Michele Kang . « Il réunit la tradition inégalée de l'OL féminin, 8 fois vainqueurs de la Ligue des Champions, et le dynamisme du Washington Spirit, champion de la NWSL en 2021, pour inaugurer une nouvelle ère de notre sport. L'alignement complet sur cette vision entre le conseil d'administration d'OL Groupe et les principaux acteurs, dont Jean-Michel Aulas, John Textor et moi-même, est particulièrement fort. C'est un grand honneur pour moi de prendre en charge l'OL féminin et de piloter ce projet sans précédent, au nom des supporters, des joueuses et des staffs des deux équipes. », complète Michele Kang .

« Au cours des 20 dernières années, OL Groupe a joué un rôle important dans le développement du football féminin. Aujourd'hui, la popularité de ce sport explose en Europe, aux États-Unis et dans le monde entier », déclare John Textor, Président-Directeur général d'OL Groupe . « Avec une tradition de la victoire, inégalée dans le monde du football féminin, l'équipe féminine de l'OL a une opportunité unique sur ce marché en pleine croissance pour construire la marque mondiale de l'Olympique Lyonnais, au bénéfice d'OL Groupe et pour nos athlètes remarquables. L'accord conclu aujourd'hui avec Michele Kang permet de créer le véhicule idéal pour atteindre cet objectif et pour assurer un avenir passionnant à l'OL féminin », poursuit John Textor .

Chaque club conservera sa propre identité établie, dans le respect de son héritage et de sa communauté de supporters. Les nouveaux propriétaires continueront d'investir stratégiquement pour améliorer les infrastructures et développer la communauté de supporters de chaque club. En parallèle, des investissements significatifs seront consacrés de manière centralisée au développement de ressources partagées entre toutes les équipes du groupe, telles que la science et la technologie de la performance, l'analyse de données, le recrutement mondial, et le développement du personnel sportif.

Avec la création de cette nouvelle organisation, le football féminin fait un grand pas vers l'égalité avec les équipes masculines. Il s'agit aussi d'inspirer les jeunes filles et les femmes du monde entier pour qu'elles accomplissent leurs rêves et embrassent des carrières dans le football professionnel à une échelle et un niveau de réussite professionnelle qui ne devraient pas être réservés uniquement aux hommes.

« Cette alliance représente l'espoir et la détermination, tout en montrant quel modèle commercial suivre pour façonner l'avenir du football féminin », déclare Michele Kang .

Cette transaction est soumise à la réalisation de certaines conditions, notamment l'approbation de la National Women's Soccer League (NWSL) aux États-Unis et l'obtention de diverses autorisations de tiers en France. Le closing devrait avoir lieu à la fin juin 2023.

OL Groupe, propriétaire de l'OL Reign, club de la NWSL, a entamé un processus formel de vente du club, éliminant ainsi tout futur conflit d'intérêts au sein de la NWSL.

Au niveau du groupe OL, l'opération se traduira par l'apport par OL Association (association indépendante soumise à la loi 1901, consolidée par OL Groupe) de son activité relative au football féminin contre une participation de 12% dans la nouvelle entité commune (sans droits de vote). OL Groupe détiendra également, via OL SASU, une participation de 36% (sans droits de vote) dans la nouvelle entité commune contre l'apport d'une licence sur la marque OL pour une durée de 50 ans. OL Groupe sera représenté dans les organes de gouvernance de la nouvelle structure, et bénéficiera de certains droits de liquidité liés à une liquidité de l'actionnaire majoritaire. OL Groupe et ses filiales rendront des prestations de services à la nouvelle entité.

Il est rappelé que conformément à la réglementation applicable, Eagle Football Holdings Bidco déposera une offre publique d'achat simplifiée sur le solde des titres OL Groupe, à un prix de 3 € par action et 265,57 € par OSRANE.

Les éléments financiers relatifs à cette transaction entre OL Groupe et YMK Holdings et qui pourraient impacter la valorisation d'OL Groupe seront communiqués à l'expert indépendant mandaté par OL Groupe dans le cadre de l'offre publique.

Michele Kang est une femme d'affaires, investisseuse et philanthrope américaine. Née et élevée en Corée du Sud, elle est venue aux États-Unis en tant qu'étudiante et a passé sa carrière à construire des entreprises qui défient le statu quo. Elle est lauréate du Prix Horatio Alger 2023, qui honore les Américains qui incarnent la persévérance dans leur vie personnelle et professionnelle.

En 2022, Michele Kang est devenue propriétaire du Washington Spirit. La même année, elle a été sélectionnée par le Sports Business Journal comme étant l'une des personnalités qui comptent dans le sport féminin. En février 2023, Mme Kang est devenue actionnaire minoritaire d'Eagle Football Holdings, qui détient des participations dans des équipes de football à travers le monde, dont l'Olympique Lyonnais en France, Crystal Palace F.C. en Angleterre, RWD Molenbeek en Belgique, et Botafogo de Futebol e Regatas au Brésil.

