OL GROUPE : Le milieu de terrain Skelly Alvero rejoint l'Olympique Lyonnais

Le milieu de terrain Skelly Alvero rejoint l'Olympique Lyonnais

Lyon, le 5 juillet 2023.

L'Olympique Lyonnais informe de l'arrivée du milieu de terrain du FC Sochaux, Skelly Alvero, pour 5 saisons, soit jusqu'au 30 juin 2028. Le montant du transfert s'élève à 4 M€ auquel pourra s'ajouter un maximum de 1 M€ de bonus ainsi qu'un intéressement complémentaire de 10% sur une éventuelle plus-value future.

Né le 4 mai 2002 à Stains (Seine Saint-Denis), Skelly Alvero débute le foot à l'âge de 6 ans. Après un passage au Red Star dans les catégories de jeunes, il rejoint Sochaux durant l'été 2017 et intègre les U16. Imposant physiquement (2,02m) et puissant balle au pied, le milieu de terrain s'est imposé progressivement avec la réserve sochalienne avant de découvrir l'équipe première lors d'un match de Coupe de France en octobre 2021, et de signer son premier contrat professionnel quelques mois plus tard.

L'Olympique Lyonnais est heureux d'avoir réussi à conclure l'arrivée de Skelly Alvero, auteur de 33 matches avec Sochaux la saison dernière et très sollicité durant les premières semaines du mercato. Il vient ainsi renforcer le secteur du milieu de terrain, à la demande de Laurent Blanc, avec un profil différent et complémentaire.

La réaction Skelly Alvero : « Je suis très heureux de rejoindre l'OL et impatient de jouer avec mes nouveaux coéquipiers. L'OL est un club ambitieux et j'espère pouvoir l'amener le plus haut possible. J'ai un profil assez particulier mais je suis plutôt polyvalent et capable de faire beaucoup de choses différentes sur un terrain »









