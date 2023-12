OL GROUPE : Laurent Prud'homme a pris ses fonctions de Directeur Général de l'Olympique Lyonnais

Laurent Prud'homme a pris ses fonctions de Directeur Général

de l'Olympique Lyonnais

Lyon, le 5 décembre 2023 – 18h00

Ce lundi 4 décembre, Laurent Prud'homme a pris ses fonctions de Directeur Général de l'Olympique Lyonnais, après sa nomination par le président John Textor.

« Je remercie John Textor pour sa confiance et de me permettre aujourd'hui de revenir pour servir mon club. Nous sommes tous impatients de relever les défis qui se présentent à nous et J'ai hâte de contribuer au succès et à la croissance de l'Olympique Lyonnais », a déclaré Laurent Prud'homme .

L'Olympique Lyonnais tient à remercier Laurent Prud'homme d'avoir pu prendre ses fonctions plus tôt qu'escompté, ainsi que tous ceux qui ont œuvré à son arrivée rapide.

Lien vers la lettre de John Textor annonçant l'arrivée de Laurent Prud'homme aux supporters : https://www.johntextor.org/ol-public-statement-fr









