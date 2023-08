OL GROUPE : L'INTERNATIONAL ANGLAIS AINSLEY MAITLAND-NILES S'ENGAGE POUR 4 SAISONS

Lyon, le 7 août 2023.

L'Olympique Lyonnais informe de l'arrivée de l'international anglais Ainsley Maitland-Niles pour 4 saisons. L'ancien milieu de terrain d'Arsenal, libre de tout contrat, s'est engagé avec le club jusqu'au 30 juin 2027.

Né à Londres en 1997, Ainsley Maitland-Niles intègre le centre de formation d'Arsenal dès l'âge de 6 ans. Performant dans toutes les catégories de jeunes, il débute avec l'équipe professionnelle le 9 décembre 2014, face à Galatasaray, en Ligue des Champions. Une première apparition qui va lui permettre de lancer sa carrière au plus haut niveau. Prêté à Ipswich lors de la saison 2015/2016, il dispute 32 rencontres avec le club de Championship avant de revenir à Arsenal.

International anglais depuis son plus jeune âge et Champion du Monde U20 en 2017, Ainsley Maitland-Niles enchaine alors avec les Gunners et connait ses premières sélections avec l'équipe nationale des « Three Lions ». Prêté à West Bromwich Albion (2020/21), l'AS Roma (2021/22) avec qui il remporte la Conference League et Southampton l'an passé, il portera à 132 reprises le maillot d'Arsenal et décrochera 4 trophées : 2 Coupes d'Angleterre et 2 Community Shield.

Milieu de terrain polyvalent, auteur de plus de 200 matches professionnel, Ainsley Maitland-Niles deviendra le 1 er joueur anglais à jouer en match officiel avec le club. L'Olympique Lyonnais se félicite de cette nouvelle arrivée, la 4 ème du mercato estival, après Skelly Alvero, Clinton Mata, et Duje Caleta-Car.





