OL Groupe: arrivée du défenseur central irlandais O'Brien

(CercleFinance.com) - L'Olympique Lyonnais annonce l'arrivée du défenseur central irlandais Jake O'Brien au sein de son effectif.



Le transfert a été réalisé pour un montant de 1 ME, auquel pourra s'ajouter 400 000 euros de bonus ainsi qu'un intéressement de 20% sur la plus-value d'un futur transfert.



Âgé de 22 ans, l'international espoir a signé un contrat de quatre ans avec le club, soit jusqu'au 30 juin 2027.



L'OL précise que l'arrivée de Jack O'Brien au sein du club s'inscrit dans un projet de long terme.





Valeurs associées OL GROUPE Euronext Paris -1.24%