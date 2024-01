OL GROUPE : Arrivée de l'international Espoirs belge Malick Fofana jusqu'au 30 juin 2028

Lyon, le 10 janvier 2024

L'Olympique Lyonnais est très heureux d'annoncer l'arrivée de l'international Espoirs belge, Malick Fofana, en provenance de La Gantoise, pour quatre saisons et demie, soit jusqu'au 30 juin 2028.

Le montant du transfert s'élève à 17 M€ auquel pourra s'ajouter un maximum de 5 M€ de bonus ainsi qu'un intéressement de 20% sur la plus-value lors d'un éventuel transfert.

Natif d'Alost en 2005, à une trentaine de kilomètres de Bruxelles, Malick Fofana intègre le centre de formation de La Gantoise dès l'âge de 9 ans. Son parcours et ses performances l'emmènent vers l'équipe professionnelle, où il signe son premier contrat en janvier 2022.

Joueur vif, dynamique et doté d'une belle qualité technique, l'attaquant polyvalent dispute son 1 er match quelques mois plus tard et s'affirme progressivement au sein de l'équipe première, participant notamment aux quarts de finale de la Conference League.

Auteur de 64 matches avec La Gantoise (5 buts, 10 passes décisives), Malick Fofana est aujourd'hui considéré comme un futur talent de la sélection belge avec laquelle il a évolué dans toutes les catégories de jeunes, dont les Espoirs où il cumule déjà 5 convocations depuis septembre dernier.

Après les arrivées du gardien Lucas Perri et du défenseur Adryelson, l'Olympique Lyonnais se réjouit de pouvoir renforcer son effectif lors de ce mercato d'hiver avec Malick Fofana, joueur observé depuis plusieurs semaines par la cellule de recrutement et courtisé par plusieurs clubs européens.

OL GROUPE

Tél : +33 4 81 07 55 00

Fax : +33 4 81 07 45 65

Email : investisseurs@ol.fr

www.ol.fr Euronext Paris - compartiment C

Indices : CAC All-Share – CAC Consumer Discretionary

Code ISIN : FR0010428771

Reuters : OLG.PA

Bloomberg : OLG FP

ICB : 40501030 Services de loisirs