OL GROUPE : Amin Sarr à l'OL jusqu'au 30 juin 2027

L'Olympique Lyonnais est très heureux d'annoncer l'arrivée de l'attaquant international espoirs suédois d'Heerenveen, Amin Sarr, pour 4 saisons et demie, soit jusqu'au 30 juin 2027.

Le montant du transfert s'élève à 11 M€, auquel pourra s'ajouter un maximum de 1 M€ de bonus ainsi qu'un intéressement complémentaire de 10% sur une éventuelle plus-value future.

Formé au Malmö FF, dans sa ville de naissance, Amin Sarr signe son premier contrat professionnel en 2020. Champion de Suède quelques mois plus tard, il découvre également la sélection nationale espoirs avant de rejoindre, sous la forme d'un prêt, le club de Mjällby. Buteur à 8 reprises en 19 matches, l'avant-centre d'1m88 est alors transféré en janvier 2022 à Heerenveen, aux Pays-Bas.

Attaquant polyvalent, réputé pour ses qualités physiques et techniques, Amin Sarr marque le 1 er de ses 11 buts face à Almelo le 18 mars 2022. En un an, il dispute 35 rencontres avec le club néerlandais dont 20 lors de cette première partie de saison (5 buts et 6 passes décisives).

Agé de 21 ans et sélectionné à 10 reprises avec les espoirs, Amin Sarr est le troisième suédois de l'histoire à rejoindre l'OL après Kim Kallström (2006-2012) et Ake Hjalmarsson (1953-1955).

Après les départs précipités de Karl Toko Ekambi (Rennes) et de Tetê (Leicester) durant ce mercato d'hiver, l'Olympique Lyonnais se réjouit d'avoir pu saisir cette opportunité de recruter Amin Sarr, un joueur d'avenir à très fort potentiel.

Amin Sarr : « Je connais l'OL depuis que je suis tout petit. C'est l'un des plus grands clubs français. Je suis très heureux de signer ici et j'espère faire de mon mieux pour aider l'équipe à atteindre ses objectifs. J'ai hâte de débuter, de découvrir mes coéquipiers ainsi que les supporters. »

