Okta prévoit la plus faible croissance de son chiffre d'affaires depuis son introduction en bourse, dans un contexte d'incertitude économique

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Anhata Rooprai

Okta OKTA.O a prévu un chiffre d'affaires pour le premier trimestre inférieur aux attentes de Wall Street mercredi, projetant une croissance à un chiffre pour la première fois depuis son introduction en bourse en 2017, alors que l'incertitude économiquepèse sur les dépenses technologiques des entreprises.

La société de sécurité des identités a dit s'attendre à un chiffre d'affaires compris entre 749 millions et 753 millions de dollars pour le premier trimestre, soit une croissance de 9%.

Ce chiffre est inférieur à l'estimation moyenne des analystes, qui était de 754,61 millions de dollars, selon les données compilées par LSEG. Les analystes s'attendaient à une croissance du chiffre d'affaires de 9,7 %.

Alors que la gestion des identités est généralement considérée comme un secteur plus résistant des dépenses informatiques, Okta a été confronté à la pression des entreprises clientes qui retardent leurs projets et examinent minutieusement les coûts.

Les analystes ont déclaré que les budgets plus serrés pourraient pousser certains clients à renouveler leur contrat plus tard que d'habitude ou à réduire les déploiements, en particulier parce que le logiciel est souvent facturé par employé et que les tendances en matière d'embauche restent modérées.

Le directeur de l'exploitation, Eric Kelleher, a déclaré à Reuters que la société n'avait pas encore constaté d'impact significatif des réductions de sièges dans ses résultats.

Okta prévoit également un bénéfice ajusté compris entre 84 et 86 cents par action pour le trimestre fiscal, en dessous des estimations de 87 cents.

Pour le quatrième trimestre clos le 31 janvier, le chiffre d'affaires d'Okta a augmenté de plus de 11 % pour atteindre 761 millions de dollars, dépassant les estimations de 748,8 millions de dollars.

Le bénéfice ajusté s'est élevé à 90 cents par action, dépassant les estimations de 85 cents.

Okta est en concurrence avec des fournisseurs de gestion des identités et des accès tels que Ping Identity et SailPoint.