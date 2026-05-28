Okta porté par l'IA agentique dépasse les attentes de Wall Street

Okta a publié des résultats trimestriels supérieurs aux attentes grâce à la forte demande pour ses solutions de gestion des identités numériques dans un contexte de montée en puissance de l'intelligence artificielle agentique. Le groupe a enregistré un bénéfice ajusté de 91 cents par action pour un chiffre d'affaires de 765 millions de dollars, au-dessus des prévisions des analystes. L'action progressait d'environ 12% après la clôture de Wall Street.

Le chiffre d'affaires du spécialiste de la cybersécurité progresse de 11% sur un an, tandis que le bénéfice net atteint 74 millions de dollars contre 62 millions un an plus tôt. Le directeur général Todd McKinnon a expliqué que le développement rapide des agents d'intelligence artificielle renforçait les besoins des entreprises en solutions d'authentification et de sécurisation des identités numériques. Selon lui, les entreprises commencent surtout à préparer le déploiement massif de l'IA, ce qui devrait soutenir durablement la demande pour les infrastructures de sécurité.

Okta investit notamment dans des offres comme "Okta for AI Agents" et "Net-zero for AI Agents" afin de répondre aux nouveaux besoins liés aux agents logiciels autonomes. Les inquiétudes autour de la cybersécurité des systèmes d'IA se sont renforcées ces dernières semaines, notamment après les mises en garde concernant le modèle Mythos d'Anthropic. Pour le trimestre en cours, Okta prévoit des revenus globalement conformes aux attentes du marché, tandis que ses indicateurs de revenus contractés futurs ont dépassé les prévisions des analystes.