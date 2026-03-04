 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Okta dépasse les attentes au quatrième trimestre mais déçoit avec ses prévisions
information fournie par Zonebourse 04/03/2026 à 22:20

Okta a publié des résultats supérieurs aux attentes pour son quatrième trimestre, avec un bénéfice ajusté de 90 cents par action et un chiffre d'affaires de 761 millions de dollars, contre respectivement 85 cents et 749 millions anticipés. Les revenus ont progressé de 11% sur un an et le bénéfice net a atteint 63 millions de dollars, contre 23 millions un an plus tôt.

Les perspectives pour le premier trimestre ont toutefois déçu les investisseurs. Okta prévoit un chiffre d'affaires compris entre 749 millions et 753 millions de dollars et un bénéfice ajusté de 84 cents à 86 cents par action, alors que le marché attendait 755 millions et 87 cents. La direction a indiqué avoir adopté une approche prudente dans ses prévisions en raison de l'incertitude des conditions de marché. Dans les échanges prolongés, le titre Okta affiche une baisse de près de 1%.

Le groupe estime néanmoins que l'essor des agents d'intelligence artificielle autonomes devrait soutenir la demande pour ses solutions de gestion des identités. Les obligations de performance restantes ont progressé de 15% sur un an à 4,83 milliards de dollars, au-dessus des attentes. Pour l'ensemble de l'exercice, Okta prévoit un chiffre d'affaires compris entre 3,17 milliards et 3,19 milliards de dollars, proche du consensus des analystes.

Valeurs associées

OKTA-A
71,7400 USD NASDAQ -1,08%
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank