Okta dépasse les attentes au quatrième trimestre mais déçoit avec ses prévisions
Les perspectives pour le premier trimestre ont toutefois déçu les investisseurs. Okta prévoit un chiffre d'affaires compris entre 749 millions et 753 millions de dollars et un bénéfice ajusté de 84 cents à 86 cents par action, alors que le marché attendait 755 millions et 87 cents. La direction a indiqué avoir adopté une approche prudente dans ses prévisions en raison de l'incertitude des conditions de marché. Dans les échanges prolongés, le titre Okta affiche une baisse de près de 1%.
Le groupe estime néanmoins que l'essor des agents d'intelligence artificielle autonomes devrait soutenir la demande pour ses solutions de gestion des identités. Les obligations de performance restantes ont progressé de 15% sur un an à 4,83 milliards de dollars, au-dessus des attentes. Pour l'ensemble de l'exercice, Okta prévoit un chiffre d'affaires compris entre 3,17 milliards et 3,19 milliards de dollars, proche du consensus des analystes.
|71,7400 USD
|NASDAQ
|-1,08%
