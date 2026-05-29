Okta bondit de 30% après un trimestre qui rassure sur la croissance et les marges

Okta a provoqué un net regain d'intérêt en Bourse après une publication trimestrielle jugée rassurante, dans un secteur de la cybersécurité où les investisseurs arbitrent de plus en plus sévèrement entre croissance durable, rentabilité et exposition crédible à l'intelligence artificielle. Le titre s'envole d'environ 30% au lendemain des résultats, porté par un chiffre d'affaires supérieur aux attentes et par une rentabilité ajustée meilleure que prévu.

Au premier trimestre de son exercice 2027, Okta a enregistré un chiffre d'affaires de 765 millions de dollars, en hausse de 11% sur un an, contre 751,8 millions attendus par le consensus. Le bénéfice ajusté par action a atteint 0,91 dollar, au-dessus des 0,85 dollar anticipés. Les revenus d'abonnement ont progressé au même rythme, à 750 millions de dollars, tandis que la marge de free cash flow s'est élevée à 35,5%.

Le groupe californien, spécialiste indépendant de la gestion des identités et des accès, fournit aux entreprises des outils permettant de sécuriser les connexions des salariés, clients, développeurs, applications et désormais agents d'intelligence artificielle. Son modèle repose presque entièrement sur des abonnements logiciels, ce qui lui donne une visibilité élevée sur ses revenus, mais rend les indicateurs de carnet de commandes particulièrement surveillés.

La réaction du marché reflète aussi la stabilisation de certains indicateurs avancés. Le taux de rétention net est remonté à 107%, tandis que les clients générant plus de 100 000 dollars de contrats annuels ont progressé de 6%. Okta a toutefois conservé un ton prudent, avec une croissance attendue de seulement 9% au deuxième trimestre. Les investisseurs surveilleront donc la capacité du groupe à transformer ses nouveaux produits d'identité pour agents IA en revenus réellement visibles.