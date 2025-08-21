Oklo s'associe à ABB ; les actions augmentent

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

21 août - ** Les actions de la société de technologie nucléaire Oklo OKLO.N , soutenue par Sam Altman, gagnent 1,4 % à 67,40 $ avant l'ouverture du marché

** La société déclare avoir signé un protocole d'entente avec la société d'électrification et d'automatisation ABB et met en service une salle de surveillance afin de faire progresser la formation pour le déploiement de sa centrale Aurora

** OKLO ajoute que la salle soutiendra les éléments clés de sa stratégie de préparation commerciale - simulation, formation et préparation à l'octroi de licences

** À la dernière clôture, les actions d'OKLO ont augmenté de 213,6 % depuis le début de l'année