 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
7 917,16
-0,70%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Oklo s'associe à ABB ; les actions augmentent
information fournie par Reuters 21/08/2025 à 14:26

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

21 août - ** Les actions de la société de technologie nucléaire Oklo OKLO.N , soutenue par Sam Altman, gagnent 1,4 % à 67,40 $ avant l'ouverture du marché

** La société déclare avoir signé un protocole d'entente avec la société d'électrification et d'automatisation ABB et met en service une salle de surveillance afin de faire progresser la formation pour le déploiement de sa centrale Aurora

** OKLO ajoute que la salle soutiendra les éléments clés de sa stratégie de préparation commerciale - simulation, formation et préparation à l'octroi de licences

** À la dernière clôture, les actions d'OKLO ont augmenté de 213,6 % depuis le début de l'année

Valeurs associées

OKLO RG-A
66,710 USD NYSE 0,00%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank