Oklo en hausse alors que les États-Unis approuvent l'analyse préliminaire de la sécurité de l'installation d'Aurora
information fournie par Reuters 16/12/2025 à 16:09

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

16 décembre - ** Les actions d'Oklo OKLO.N , soutenu par Sam-Altman, augmentent de 1,1 % à 83,27 $ dans les premiers échanges ** La société déclare que le ministère américain de l'énergie (DOE) a approuvé l 'analyse préliminaire de la sécurité documentée (PDSA) pour l'installation de fabrication de combustible Aurora d'Oklo au laboratoire national de l'Idaho ** La PDSA pour l'installation Aurora est la première à être approuvée dans le cadre du programme pilote de lignes de combustible du DOE ** Le PDSA est le deuxième des trois documents de base de sécurité à être approuvés pour l'autorisation de l'installation d'Aurora - OKLO

** En tenant compte des mouvements de la séance, OKLO est en hausse de 292,2 % depuis le début de l'année

