Ofi Invest Real Estate : Sébastien Chemouny (ex-Pimco) nouveau Directeur général

(AOF) - Ofi Invest Real Estate SAS, gestionnaire d’actifs immobiliers du groupe Ofi Invest, pôle de gestion d’actifs d’Aéma Groupe (Macif, Abeille Assurances, Aésio mutuelle) annonce l’arrivée de Sébastien Chemouny en qualité de Directeur général aux côtés de Laurence Dumas, Présidente. Sébastien Chemouny dirigeait depuis septembre 2017 l’activité France de Allianz Real Estate (devenu Pimco Prime Real Estate). Il a précédemment occupé différentes responsabilités au sein d’Allianz Real Estate et en particulier la Direction de l’Asset management et celle du Portfolio management.

Titulaire d'un diplôme d'ingénieur de l'École privée des sciences informatiques, Sébastien Chemouny a également travaillé chez GE Real Estate, GE North America et GE Real Estate Europe, ce qui lui a permis d'acquérir une expérience globale du marché immobilier.

Très engagé dans les enjeux ESG, notamment au travers de la Présidence d'ULI France, il a pour ambition de faire-valoir et de porter encore plus loin la démarche ESG d'Ofi Invest Real Estate, dans toute la chaine des métiers et des expertises qui composent l'entreprise.