Ofi Invest AM reste prudent sur les marchés actions

(AOF) - "Les niveaux atteints à la baisse sur les grands indices pourront constituer des premiers points d’entrée une fois les incertitudes actuelles partiellement levées", affirme Eric Bertrand, Directeur général délégué, Directeur des gestions chez Ofi Invest Asset Management. Ce dernier rappelle que les marchés actions sont restés volatils face aux trois risques principaux qui peuvent les heurter : le niveau des taux d’intérêt, le contexte géopolitique et la révision prévisible à la baisse des bénéfices sur 2024.

Si le premier point lui semble dorénavant présenter une moindre menace, la révision des perspectives et des bénéfices des entreprises à venir pourrait encore peser sur les cours. En outre, au-delà du drame humain, les risques d'embrasement dans le conflit au Moyen-Orient militent pour la prudence.

Dans le contexte d'une croissance américaine qui devrait ralentir dans les mois qui viennent et d'une croissance européenne autour de 0%, Eric Bertrand s'attend à ce que les taux courts restent stables pendant les trois prochains trimestres avant de repartir à la baisse sur la dernière partie de 2024. Les taux longs continuent de lui paraître attractifs, a minima pour le portage autour de leurs niveaux actuels, proches de ses cibles. En outre, dans un contexte géopolitique incertain, ils constituent une bonne protection en cas d'accélération des conflits actuels.

"Nous sommes toujours confiants sur les actifs crédit dont le portage et la composante taux nous paraissent attractifs, mais nous privilégions la partie la mieux notée du segment spéculatif à haut rendement en prévision du ralentissement économique à venir et des besoins de refinancement", explique OFI Invest AM. Avant de souligner que la sélectivité sera fondamentale dans ce contexte.