Créée en 2008, EGAMO a développé une offre de gestion et de services sur mesure pour accompagner ses clients mutualistes. Les équipes EGAMO intègreront Ofi Invest.

(AOF) - Le Groupe VYV et Ofi Invest Asset Management ont annoncé la conclusion d’un partenariat de long terme dans le domaine de la gestion d’actifs. Le Groupe VYV a choisi Ofi Invest Asset Management comme délégataire unique de gestion de ses valeurs mobilières. Le partenariat couvre également la réalisation de services liés à la gestion d’actifs pour le compte du groupe et de ses entités. Il repose enfin sur la cession à Ofi Invest Asset Management de la filiale de gestion d’actifs du groupe VYV, EGAMO.

Ofi Invest AM : partenariat de long terme dans la gestion d’actifs avec le Groupe VYV

Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Copyright 2023 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.