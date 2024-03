Avec un style de gestion à échéance, la maturité des obligations en portefeuille ne dépasse pas de plus de 6 mois l'échéance du fonds fixée au 31 décembre 2029. Cette gestion "Buy & Hold" vise à garder les obligations en portefeuille jusqu'à leur maturité.

(AOF) - Ofi Invest Asset Management lance son nouveau fonds à échéance Ofi Invest High Yield 2029. Ce fonds investit principalement dans les obligations spéculatives à haut rendement (high yield) des pays de l’OCDE disposant d’une notation minimale de crédit BB-. Il cible les obligations les mieux notées de cet univers et, à des fins de diversification, a la possibilité d’investir dans les obligations dites de bonne qualité "investment grade" (à hauteur de 50% maximum).

Ofi Invest AM lance Ofi Invest High Yield 2029

