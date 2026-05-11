((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajouts: Actualités Meta: Blackstone, E.ON)

Les offres d'achat, fusions, acquisitions et cessions suivantes ont été signalées lundi à 13h30 GMT:

** Meta < META.O > Le directeur général de Meta, Mark Zuckerberg, a apporté son soutien à Cellular Intelligence, qui a racheté à la société pharmaceutique danoise Novo Nordisk < NOVOb.CO > un candidat à la thérapie cellulaire pour la maladie de Parkinson, a déclaré la société de biotechnologie.

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** Blackstone < BX.N > va acquérir la plateforme de commerce électronique grecque Skroutz auprès du fonds CVC Capital Partners Fund VII,a déclaréCVC < CVC.AS >.

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** Le groupe allemand de services publics E.ON < EONGn.DE > est en passe de devenir l'un des plus grands fournisseurs d'énergie du Royaume-Uni après avoir annoncé son intention d'acheter son concurrent Ovo Energy pour un montant non divulgué.

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** Gallagher Bassett, la division d'Arthur J Gallagher spécialisée dans les solutions de gestion des sinistres et des risques, a annoncé avoir acquis Mays Brown Solicitors, un cabinet d'avocats londonien spécialisé dans les services juridiques liés au transport maritime et à la navigation.

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** ASOS < ASOS.L > a annoncé qu'il vendrait son centre de traitement des commandes de Lichfield à son concurrent Marks & Spencer < MKS.L > pour 66 millions de livres sterling (89,7 millions de dollars), alors que le distributeur britannique cherche à simplifier ses opérations et à se séparer de ses actifs non stratégiques.

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** L'investisseur technologique néerlandais Prosus < PRX.AS > a annoncé avoir cédé une participation de 5% dans Delivery Hero < DHER.DE > à Aspex Management, pour un produit brut d'environ 335 millions d'euros (394 millions de dollars).

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** La maison de couture italienne Giorgio Armani envisage de vendre une participation de 15% en trois parts égales à la suite du décès du créateur, ce qui pourrait amener trois acheteurs qu'il avait sélectionnés à devenir actionnaires, a rapporté un journal dimanche.

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