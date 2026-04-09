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Offres du jour-Fusions et acquisitions
information fournie par Reuters 09/04/2026 à 21:53

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Met à jour Unilever et ajoute Nova Ljubljanska Banka, MyFitnessPal, Sazerac, Paramount Skydance, UniCredit, Klesch Group)

Les offres, fusions, acquisitions et cessions suivantes ont été signalées à 2000 GMT jeudi:

** La banque slovène Nova Ljubljanska Banka (NLB) NLBR.LJ a déclaré jeudi qu'elle prévoyait de lancer une offre publique d'achat volontaire en espèces pour Addiko Bank ADKO.VI , évaluant la banque basée en Autriche à 559,33 millions d'euros (654,36 millions de dollars) ou 29 euros par action.

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** Le fonds d'investissement privé propriétaire de MyFitnessPal étudie la possibilité de vendre l'application mobile de suivi de la nutrition et de la forme physique, ce qui pourrait la valoriser à plus d'un milliard de dollars, selon quatre sources familières avec le dossier.

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** Le fabricant américain de boissons Sazerac étudie la possibilité d'un accord avec Brown-Forman, selon une source familière avec le dossier, ce qui pourrait en faire un prétendant rival pour le fabricant de Jack Daniel's qui est déjà en pourparlers avec le français Pernod Ricard en vue d'une éventuelle fusion.

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** Paramount Skydance PSKY.O a syndiqué son crédit-relais et obtenu un financement permanent auprès d'un groupe de banques pour son acquisition prévue de Warner Bros Discovery WBD.O , d'un montant de 111 milliards de dollars.

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** UniCredit CRDI.MI a déclaré que l'acquisition du contrôle de Commerzbank CBKG.DE l'obligerait à faire une offre pour les quelque 30% de la banque polonaise mBank MBK.WA que Commerzbank ne possède pas déjà, ce qui augmenterait le coût de son acquisition.

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** Le ministère allemand de l'économie a commencé à examiner le projet d'achat par la société d'investissement Klesch Group du site allemand de raffinage de pétrole de BP BP.L à Gelsenkirchen, a rapporté jeudi le journal Spiegel.

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** Unilever ULVR.L a déclaré jeudi qu'il achètera la marque américaine de compléments alimentaires Grüns pour un montant non divulgué, alors que le géant britannique des biens de consommation se concentre de plus en plus sur les produits de bien-être et de beauté.

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** Le holding public espagnol SEPI a repris les négociations en vue de fusionner Indra < IDR.MC > avec la société privée de défense Escribano Mechanical & Engineering (EM&E) dans le cadre d'une opération que le gouvernement espagnol considère comme stratégiquement importante, a rapporté le journal El Economista.

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** L'entreprise espagnole Los Gallos, dirigée par les champions olympiques de voile Diego Botin et Florian Trittel, a été vendue au groupe d'investissement Quantum Pacific, selon SailGP.

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** Whitestone REIT < WSR.N > sera rachetée par des fonds gérés par Ares Management Corp < ARES.N > dans le cadre d'une transaction en numéraire qui valorise le propriétaire américain de centres commerciaux à environ 1,7 milliard de dollars, a déclaré la société.

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** La banque autrichienne Raiffeisen Bank International < RBIV.VI > a déclaré mercredi qu'elle prévoyait d'acquérir Addiko < ADKO.VI >, une banque plus petite cotée à Vienne, pour 23,05 euros (26,88 dollars) par action.

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** La banque d'investissement brésilienne BTG Pactual < BPAC3.SA > a confirmé mercredi qu'elle avait signé un accord pour acquérir la banque locale Digimais, qui appartient à l'évêque évangélique Edir Macedo.

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** Une société d'exploitation minière en eau profonde dirigée par l'ancien directeur général de Rio Tinto < RIO.L >, Tom Albanese, va fusionner avec Odyssey Marine Exploration < OMEX.O >, dans le cadre d'une transaction en actions d'un milliard de dollars visant à constituer l'un des plus grands portefeuilles de gisements de minéraux sous-marins au monde.

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** Le courtier en assurances multirisques NFP, propriété d'Aon, a déclaré mercredi qu'il avait acquis l'agence d'assurance Sherman, basée dans le Minnesota, une agence à service complet spécialisée dans le transport routier, l'assurance commerciale, l'assurance personnelle et l'assurance collective.

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Fusions / Acquisitions

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