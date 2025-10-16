((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajouts: Commercial Metals Company, Mises à jour Kraken: Premier Group)

Les offres, fusions, acquisitions et cessions suivantes ont été signalées à 1430 GMT jeudi:

*** Commercial Metals Company < CMC.N > a déclaré qu'elle allait acquérir le fournisseur de béton Foley Products Co pour 1,84 milliard de dollars en espèces, alors que les transactions s'accélèrent dans le secteur américain des produits de construction dans un contexte de recherche d'une plus grande échelle et de chaînes d'approvisionnement plus locales.

** Le producteur alimentaire sud-africain Premier Group < PMRJ.J > a accepté d'acquérir toutes les actions de RFG < RFGJ.J > par le biais d'un échange d'actions évalué à environ 5,7 milliards de rands (329 millions de dollars), dans lequel les actionnaires de RFG prendront une participation de 22,5 % dans le groupe combiné.

** Kraken, poids lourd de la cryptographie, a déclaré avoir acquis la bourse de contrats à terme Small Exchange auprès d'IG Group pour 100 millions de dollars, ouvrant ainsi la voie au lancement d'une suite de produits dérivés entièrement basée aux États-Unis.

** Bavarian Nordic < BAVA.CO > a déclaré mercredi qu'un consortium dirigé par Nordic Capital et Permira avait augmenté son prix d'offre pour le fabricant de vaccins à 250 couronnes danoises (39 $) par action après que son offre initiale n'ait pas été acceptée par un nombre suffisant d'investisseurs.

** Canal+ < CAN.L > a déclaré avoir acquis une participation minoritaire dans l'opérateur et producteur de cinéma français UGC, alors que la société de radiodiffusion française a fait état d'une hausse organique de 1,2 % du chiffre d'affaires du groupe sur neuf mois.

** L'opérateur de télécommunications français Orange < ORAN.PA > a augmenté son offre pour les 50 % qu'il ne possède pas dans MasOrange à 4,8 milliards d'euros (5,6 milliards de dollars), a rapporté le site d'information espagnol El Confidencial, citant des sources de marché non identifiées.

** Altice France, propriétaire de la société de télécommunications SFR, a rejeté une offre de trois rivaux français, Arthur Dreyfuss, directeur général d'Altice, a annoncé dans un mémo, mercredi, portant un coup aux espoirs de consolidation des investisseurs sur le marché européen des télécommunications.

** La société d'investissement Ardian et la société italienne de gestion d'actifs Finint Infrastrutture ont signé un accord pour acquérir conjointement Milione Spa, la société holding qui contrôle Save, l'opérateur de plusieurs aéroports, y compris le Marco Polo de Venise.

** Un groupe d'investisseurs, dont BlackRock, Microsoft et Nvidia, achète l'un des plus grands opérateurs de centres de données au monde, avec près de 80 installations, dans le cadre d'une transaction d'une valeur de 40 milliards de dollars, afin de s'assurer une capacité de calcul convoitée pour l'intelligence artificielle.

** Une société énergétique brésilienne contrôlée par les propriétaires de JBS, le plus grand conditionneur de viande au monde, a déclaré mercredi qu'elle avait signé un accord pour acheter la participation de la compagnie d'électricité Eletrobras dans la société publique Eletronuclear pour 535 millions de reais (98 millions de dollars).

** La société de taxis aériens Archer Aviation < ACHR.N > a déclaré mercredi qu'elle avait remporté un appel d'offres pour acquérir le portefeuille d'environ 300 actifs de brevets de mobilité aérienne avancée de sa rivale Lilium pour 18 millions d'euros (20,91 millions de dollars), ce qui porte son propre portefeuille à plus de 1 000 actifs de brevets.

