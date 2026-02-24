((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajouts: Einride, Frontier Biotech et Warner Bros Discovery)

Les offres, fusions, acquisitions et cessions suivantes ont été signalées à 1430 GMT mardi:

** La startup suédoise de camions à conduite autonome Einride a vendu une participation majoritaire dans son organisation de conception et conservera une participation minoritaire, a déclaré la société.

** Frontier Biotechnologies < 688221.SS > a déclaré avoir conclu un accord avec GSK < GSK.L >, accordant au fabricant de médicaments britannique des droits mondiaux pour développer deux thérapies à base de petits ARN interférents ciblant les maladies rénales dans un accord qui pourrait valoir jusqu'à 1 milliard de dollars.

** Warner Bros Discovery WBD.O a déclaré qu'il envisageait une nouvelle offre de Paramount Skydance sans divulguer la valeur de l'accord, alors que le propriétaire de CBS fait un dernier effort pour empêcher Netflix d'acheter le studio hollywoodien convoité.

** Paramount Skydance < PSKY.O > a soumis une offre plus élevée pour Warner Bros Discovery < WBD.O >, a déclaré lundi à Reuters une source au fait du dossier, intensifiant ainsi ses efforts pour faire échouer l'accord entre le propriétaire de HBO Max et Netflix.

** L'assureur-vie australien ClearView Wealth < CVW.AX > a déclaré avoir accepté d'être racheté par une unité locale de Zurich Insurance Group < ZURN.S >, le deuxième assureur européen en termes de valeur de marché, pour 408,3 millions de dollars australiens (288,30 millions de dollars).

** L'entrepreneur ferroviaire canadien Cando Rail & Terminals va racheter son homologue américain Savage Rail afin d'étendre sa présence aux Etats-Unis, a annoncé Cando lundi.

** Citigroup < C.N > a déclaré lundi avoir conclu des accords pour vendre une participation de 24% dans Banamex à un groupe d'investisseurs institutionnels et de family offices pour environ 2,5 milliards de dollars.

