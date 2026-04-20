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(Ajouts: Brown-Forman, Nojima, Caesars, Benchmark Capital; Mises à jour: USA Rare Earth, Braskem)

Les offres, fusions, acquisitions et cessions suivantes ont été signalées à 1910 GMT lundi:

** La famille qui contrôle le fabricant de Jack Daniel's Brown-Forman BFb.N privilégie une vente potentielle au distillateur français Pernod Ricard PERP.PA par rapport à une proposition rivale du groupe américain de spiritueux Sazerac, a déclaré à Reuters une personne au fait du dossier.

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** L'opérateur de casinos Caesars Entertainment CZR.O a prolongé la période de négociations exclusives en vue d'un rachat par le milliardaire Tilman Fertitta pour 18 milliards de dollars, a rapporté Bloomberg News, citant des personnes au fait des discussions.

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** Le distributeur japonais d'électronique Nojima 7419.T prévoit d'acheter l'unité d'appareils ménagers Hitachi Global Life Solutions 6501.T pour plus de 100 milliards de yens (630,32 millions de dollars), a rapporté le journal Nikkei.

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** Un groupe de sociétés de capital-investissement a soumis des offres initiales pour Benchmark Capital, l'activité de planification financière de Schroders SDR.L , a rapporté Sky News lundi, alors que le gestionnaire d'actifs britannique va de l'avant avec un rachat de 9,9 milliards de livres (13,38 milliards de dollars) par son rival américain Nuveen.

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** La division des actifs immobiliers de Blue Owl Capital < OWL.N > a accepté d'acquérir Sila Realty Trust < SILA.N >, une société d'investissement immobilier axée sur les soins de santé, dans le cadre d'une transaction entièrement en espèces évaluée à environ 2,4 milliards de dollars, ont indiqué les deux sociétés.

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** Le fabricant américain de médicaments Eli Lilly < LLY.N > a accepté d'acheter la société privée de biotechnologie Kelonia Therapeutics pour un montant pouvant aller jusqu'à 7 milliards de dollars, ont indiqué les deux sociétés, ce qui lui permettra d'avoir accès à des traitements expérimentaux contre le cancer tout en renforçant son portefeuille de produits oncologiques.

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** USA Rare Earth USAR.O a déclaré qu'elle achèterait le mineur brésilien de terres rares Serra Verde dans le cadre d'une transaction en espèces et en actions d'une valeur de 2,8 milliards de dollars, la dernière d'une série d'acquisitions qui renforcent le portefeuille d'exploitation minière, de traitement et de fabrication d'aimants de l'entreprise.

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** McKesson < MCK.N > a déclaré qu'il vendrait une participation minoritaire dans son activité de solutions médico-chirurgicales à la société d'investissement Apollo Funds pour 1,25 milliard de dollars, alors qu'il se prépare à se séparer de l'unité par le biais d'une première offre publique.

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** La société pétrochimique brésilienne Braskem BRKM3.SA a déclaré que Novonor et NSP Investimentos ont signé un accord pour vendre le contrôle de la société au fonds d'investissement privé Shine I, qui est contrôlé par le gestionnaire d'actifs IG4 Capital.

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** Honeywell < HON.O > a accepté de vendre son unité de solutions et de services de productivité au fabricant d'équipements industriels Brady < BRC.N > dans le cadre d'une transaction en espèces d'une valeur de 1,4 milliard de dollars, a déclaré le conglomérat, qui cherche à rationaliser ses activités tentaculaires.

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** Agnico Eagle Mines < AEM.TO > a déclaré qu'il allait acquérir Rupert Resources < RUP.TO > et Aurion Resources < AU.V >, et acheter une participation majoritaire dans une coentreprise de B2Gold < BTO.TO >, alors qu'il cherche à consolider un district aurifère clé dans le nord de la Finlande.

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** Le groupe de paris Evoke < EVOK.L >, propriétaire de William Hill UK et de 888, a déclaré qu'il évaluait une proposition de rachat de la société grecque de loterie et de jeux Bally's Intralot < BYLOTr.AT >, évaluant la société britannique surendettée à 225,3 millions de livres (303,88 millions de dollars).

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** Le conglomérat turc Sabanci Holding < SAHOL.IS > a déclaré qu'il vendrait ses parts restantes dans le cimentier Akcansa Cimento < AKCNS.IS >, selon une déclaration en bourse.

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** Advanced Medical Solutions < AMSU.L > a déclaré être en transactions avec la société américaine de capital-investissement TA Associates en vue d'un rachat potentiel du fournisseur médical britannique.

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** CapitaLand Integrated Commercial Trust < CMLT.SI > (CICT) de Singapour a déclaré avoir accepté de vendre Asia Square Tower 2, un projet commercial dans le quartier de Marina Bay, à IOI Properties < IOIP.KL > de Malaisie pour 2,48 milliards de dollars singapouriens (1,95 milliard de dollars).

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** La société chinoise Orient Securities Co a déclaré qu'elle prévoyait d'acheter 100 % de sa rivale plus petite, Shanghai Securities, en utilisant des liquidités et des actions nouvellement émises, alors que Pékin encourage la consolidation dans l'industrie du courtage.

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** La société australienne Monash IVF < MVF.AX > a déclaré qu'elle avait rejeté une offre de rachat d'un consortium évaluant le fournisseur de services de fertilité à 350,7 millions de dollars australiens (250,36 millions de dollars australiens), ce qui a fait chuter ses actions de plus de 11 %.

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** Le distributeur américain de matériaux de construction QXO < QXO.N > a conclu dimanche un accord de 17 milliards de dollars pour acquérir le distributeur et installateur de matériaux de construction TopBuild < BLD.N >, s'ajoutant à la vague d'acquisitions de la société dirigée par l'homme d'affaires milliardaire Brad Jacobs.

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