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Offres du jour-Fusions et acquisitions
information fournie par Reuters 29/05/2026 à 21:45

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajouts: Universal Music Group et Castlelake)

Les offres, fusions, acquisitions et cessions suivantes ont été signalées vendredi à 14h30 GMT:

** Le conseil d'administration d'Universal Music Group

UMG.AS a rejeté vendredi à l'unanimité une proposition de rachat non sollicitée émanant de Pershing Square Capital Management PSHP.L , la société de Bill Ackman, estimant qu'elle n'était pas dans l'intérêt des actionnaires, des artistes ou de l'entreprise. nL4N4261LR

** La société d'investissement américaine Castlelake, L.P. a déclaré vendredi qu'elle en était aux premières étapes de l'examen d'une offre potentielle pour la compagnie aérienne low-cost britannique Easyjet EZJ.L .

nL4N4261N6

** International Flavors & Fragrances < IFF.N > a accepté de céder son activité d'ingrédients alimentaires à CVC Capital Partners dans le cadre d'une transaction valorisant cette unité à environ 4,3 milliards de dollars, alors que le fabricant d'arômes réduit son portefeuille pour améliorer sa rentabilité.

nL4N4260SW

** Le constructeur automobile chinois SAIC Motor va céder une participation supplémentaire de 10% dans sa coentreprise indienne de construction automobile, JSW MG Motor, ont déclaré à Reuters deux sources directement informées du dossier, dans le cadre d'une transaction qui fera de son partenaire local JSW le principal actionnaire de l'unité.

nL4N4240YS

** Les sociétés de capital-investissement Permira et Nuo sont en lice pour acquérir MC2 Saint Barth après s'être qualifiées pour la deuxième phase du processus de vente de la marque italienne de maillots de bain, ont déclaré jeudi deux sources proches du dossier.

nL8N4241JV

** Autodesk < ADSK.O > a annoncé jeudi qu'elle allait acquérir MaintainX, une société spécialisée dans les solutions de maintenance et d'exploitation, pour environ 3,6 milliards de dollars en espèces.

nL4N42521K

Fusions / Acquisitions

Valeurs associées

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CVC CPTL
13,740 EUR Euronext Amsterdam +1,03%
EASYJET
410,300 GBX LSE +4,08%
INTL FLAVORS&FRA
76,060 USD NYSE -2,53%
UNIVERSAL MUSIC GROUP
19,500 EUR Euronext Amsterdam +0,44%
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