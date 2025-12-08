((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les offres, fusions, acquisitions et cessions suivantes ont été signalées à 10h30 GMT lundi:

** Ageas AGES.BR a accepté d'acquérir la participation restante de 25% dans sa filiale belge AG Insurance auprès de BNP Paribas Fortis pour un montant total de 1,9 milliard d'euros (2,2 milliards de dollars), a annoncé la société.

** La compagnie turque Pegasus Airlines < PGSUS.IS > a déclaré avoir signé un accord pour acquérir Czech Airlines (CSA) et sa filiale Smartwings dans le cadre d'une transaction d'une valeur totale de 154 millions d'euros (180 millions de dollars), dans le but de se développer à l'échelle mondiale.

** IBM < IBM.N > est en pourparlers avancés pour acquérir la société d'infrastructure de données Confluent < CFLT.O > pour environ 11 milliards de dollars, a rapporté le Wall Street Journal dimanche, dans le but de renforcer la capacité de Big Blue à répondre à la demande croissante de services en nuage.

** Robinhood Markets < HOOD.O > va acquérir la société de courtage indonésienne Buana Capital Sekuritas et le négociant d'actifs numériques Pedagang Aset Kripto, marquant ainsi l'entrée de la plateforme de commerce de détail dans l'un des principaux hubs cryptographiques de l'Asie du Sud-Est, a déclaré la société dans un billet de blog dimanche.

** Le National Storage REIT australien < NSR.AX > a déclaré avoir signé un acte de mise en œuvre du plan avec un consortium soutenu par Brookfield Asset Management < BAM.N > et GIC de Singapour pour un accord de rachat évaluant l'opérateur de self-stockage à environ 4 milliards de dollars australiens (2,65 milliards de dollars).

